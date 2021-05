El Zoom Festival incorpora una categoria per a videojocs aquest 2021

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya obre les inscripcions per la seva 19a edició, que tindrà lloc del 23 al 28 de novembre a Igualada, Barcelona i online. Com a novetat, el festival igualadí inclou els videojocs com a nova categoria a la Secció Oficial. Així doncs, productores, televisions, i professionals independents de tot el món ja poden presentar els seus programes, formats, produccions o videojocs al festival. Les inscripcions estaran obertes fins al 30 de juliol de 2021 i es poden fer a través de la web zoomfestival.org i festhome.com, on també es poden consultar les bases del festival.

Amb l’estrena de la categoria de videojocs, seran sis les categories que contempla el festival: entreteniment, oberta a concursos, reality shows, talk shows, factual magazines, late shows i programes d’humor; informatius, amb telenotícies, reportatges, debats, entrevistes i especials informatius; programes culturals i divulgatius, com documentals i programes musicals i educatius; esports, que engloba tant programes com retransmissions; ficció, categoria oberta a Tvmovies, minisèries i sèries; i videojocs, oberta a tots els gèneres.

D’entre tots els projectes presentats se seleccionaran els continguts que optaran als Premis Zoom que atorgarà un jurat format per professionals del sector: millor format d’Entreteniment, millor Ficció, millor programa d’Informatius, millor programa Cultural&Divulgatiu, millor programa d’Esports i millor Videojoc. D’altra banda, el Zoom Festival estrena, també, un nou guardó, el Premi Millor Streamer, que es decidirà per votació popular a través de les xarxes socials. Així mateix, la direcció del Zoom Festival atorgarà el Premi d’Honor, que en passades edicions han rebut persones com Jordi Évole, Mari Pau Huguet o Canal #0 de Movistar.

De cara a la 19a edició, el Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya es proposa recuperar la presencialitat de l’esdeveniment, sempre que la situació sanitària ho permeti. Tot i així, des de l’organització es valora mantenir algunes activitats en línia que van tenir bona acollida com, per exemple, la possibilitat de seguir les ZoomClass en streaming (a més de presencialment), o poder visualitzar alguns continguts de la Secció Oficial a través de la web del Zoom Festival, com es va fer en la darrera edició davant la impossibilitat d’obrir les sales de cinema.

Es preveu que la Gala de Cloenda i Lliurament de Premis del Zoom Festival se celebri el dia 27 de novembre al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada.

Formació, talent i indústria, els altres pilars del Zoom Festival

Més enllà dels Premis Zoom, el Zoom Festival aposta per la formació, el descobriment del talent i la indústria amb activitats complementàries que es duran a terme durant els dies del certamen. Com a novetat, es posa en marxa el Talent Campus de Videojocs, on els projectes de videojocs d’estudiants i professionals rebran assessorament per part de professionals de reconeguda trajectòria del sector durant dues jornades i els seus projectes seran presentats a professionals de les empreses més destacades del sector del videojoc.

Així mateox, el Talent Campus de Formats de TV seguirà aportant la descoberta de talent a les productores i TVs i, el Showcase de Pilots de Ficció, coorganitzat amb Serielizados, proporcionarà als nous creadors l’oportunitat d’entrar en el món professional i els episodis pilot guanyadors es projectaran al Serielizados Fest. A més, els formats seleccionats en les categories de no-ficció seran objecte d’estudi dels estudiants universitaris a les ZoomClass de Barcelona i Igualada i també es duran a terme activitats per a la indústria juntament amb el Clúster Audiovisual. No hi faltaran, tampoc, les produccions audiovisuals del territori de l’Anoia amb el Zoom Km0, i el Zoom Kids, que aquest any es vol recuperar per tornar a fer arribar el festival a totes les escoles de la comarca amb la projecció de pel·lícules per al públic infantil.

El Festival Zoom està organitzat per l’Ateneu Igualadí i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Igualada, amb el patrocini del Consell Regulador de la D.O. Catalunya.