El Zoom Festival estrena format virtual amb innovacions tecnològiques

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, es prepara per celebrar la seva 18a edició, que tindrà lloc del 24 al 29 de novembre de 2020. Un esdeveniment que serà virtual i aprofita la situació sanitària per convertir-se no només en una plataforma prescriptora de continguts audiovisuals de qualitat sinó, també, en un espai on poder mostrar innovacions tecnològiques.

Amb aquesta filosofia, el Zoom es llança aquest 2020 a oferir una nova experiència de festival a tots els seus espectadors, que podran gaudir de les estrenes, descobrir nous formats i continguts de la Secció Oficial i, fins i tot, participar en les Zoom Class a través de l’espai “ZoomLive”, la plataforma dins la web del festival igualadí a través de la qual el públic es podrà connectar per seguir les diferents activitats i projeccions. Tot i que la gran majoria dels continguts es podran veure online, una petita part de la programació es farà de manera presencial a l’Ateneu d’Igualada.

En la presentació del festival, que es va fer aquest dimarts al Teatre Ateneu d’Igualada, Anna Cervera, codirectora del Zoom, va explicar que davant la situació sanitària “continuar fent el festival ens semblava que tenia sentit perquè podem continuar tenint el nostre paper per seleccionar continguts de qualitat malgrat s’hagi d’adaptar el festival a un format virtual”. Per la seva banda, el també codirector Jordi Comellas va voler agrair a les institucions el recolzament al Zoom Festival i la col·laboració de les empreses tecnològiques que faran possible l’edició d’enguany, ressaltant que “treballem perquè el Zoom sigui millor que l’any passat amb aquesta aposta pels continguts i amb la nova plataforma”. Finalment, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va reafirmar l’aposta de l’Ajuntament pel Zoom Festival i va apuntar que “el fàcil seria no fer-ho, però som una ciutat resilient que creu en el seu potencial i en les persones que impulsen els projectes i ens fan creure en el futur”.

El Festival ha rebut un centenar d’inscripcions de programes en les diverses categories de la Secció Oficial (Ficció, Entreteniment, Cultural, Esports i Informatius i magazins d’actualitat), dels quals se n’han seleccionat més de 40, provinents de països com Alemanya, Països Baixos, Espanya, Itàlia, Turquia, Colòmbia, l’Argentina o Perú. A més dels continguts de la Secció Oficial, el Zoom Festival manté enguany l’aposta pels nous canals de difusió amb els premis Millor Youtuber i Millor Instagramer, que reconeixen aquells canals i perfils que creen un contingut audiovisual de qualitat. En l’apartat de les produccions audiovisuals online, enguany es reconeix també el talent en temps de confinament, amb l’entrega dels premi Zoom a la Millor Producció Audiovisual del Confinament i el premi “Confinats en curt” que va convocar Òmnium Cultural.

Així mateix, les produccions locals tindran el seu espai amb la secció Zoom KM.0. I les millors produccions en català podran lluitar per aconseguir el Premi DO Catalunya.

El format virtual, manté també la formació audiovisual amb les ZoomClass, impartides per professionals del sector audiovisual; l’aposta per la descoberta del talent amb el Talent Campus de Formats de Televisió; i el MeetZoom Pro, una trobada amb la industria audiovisual, organitzada amb el Clúster Audiovisual de Catalunya.

Com a colofó, una gala de cloenda virtual amb connexions en directe amb els premiats i aparicions amb hologrames de la mà de l’empresa tecnològica Sono, i amb la participació activa de l’audiència a través de l’SmartTV, una innovació que introdueix Konodrak. A més, l’estona prèvia a la gala, els convidats es podran trobar en un espai virtual creat per l’empresa Futura Space, on els assistents a la gala podran crear el seu avatar personalitzat i fer networking a través d’aquest espai interactiu. Tot plegat, amb la col·laboració de la plataforma de comunicacions en directe Watchity i la direcció tècnica de NRDmultimèdia. La gala d’entrega de premis s’emetrà el dia 28 de novembre per la web i les xarxes socials del festival, la Xarxa de Televisions Locals i posteriorment per Televisió de Catalunya.

“Believe”: el Zoom Festival convida a creure en els continguts en la imatge gràfica de la 18a edició

Creure en els continguts, creure en els nous formats, creure en el projecte del Zoom Festival, aquest és el missatge que vol transmetre la imatge gràfica de la 18a edició del festival de continguts audiovisuals, ideada pel creatiu igualadí Pep Valls de l’estudi Evvo Retail.

Sota el lema “Believe” el Zoom fa una aposta per la comunicació multimèdia amb una imatge pensada per difondre a través de diversos canals, com les xarxes socials, els espais web i també en format paper. La creu il·luminada, un dels símbols principals de la creativitat, actua com a icona d’aquesta “fe” que vol encomanar el festival. Aquesta símbol vol transmetre, alhora, una reflexió sobre la fi de la televisió com a única plataforma de difusió de continguts audiovisuals.