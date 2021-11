El Zoom Festival atorga els Premis d’Honor a Joan Pera, Xavier Sardà i la productora de Gerard Piqué

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya atorga els Premis d’Honor 2021 a la productora Kosmos Studios fundada per Gerard Piqué, a l’actor Joan Pera i al periodista i presentador Xavier Sardà. El certamen, que arriba a la 19a edició, tindrà lloc del 23 al 28 de novembre a Igualada i online.

La direcció del festival vol premiar la iniciativa empresarial Kosmos Studios, dirigida per Oriol Querol, pel perfil emprenedor i disruptiu de la companyia audiovisual en el model actual de consum de continguts esportius i d’entreteniment. La productora forma part del hòlding empresarial presidit pel futbolista Gerard Piqué, Kosmos, que recentment està a l’ordre del dia per haver comprat els drets de la Lliga francesa de futbol. En l’àmbit de les noves plataformes i continguts digitals, l’empresa de Piqué ha adquirit també els drets, gràcies a un acord amb la plataforma de futbol de fantasia Sorare, per llançar els actius digitals NFT de més de 50 llegendes del futbol entre les que destaquen Diego Maradona, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff o Michel Platini.

Així mateix, el blaugrana ha organitzat recentment, juntament amb l’streamer Ibai Llanos, la Balloon World Cup, una competició basada en un joc que s’ha fet viral a TikTok i en què dos participants han d’aconseguir que un globus toqui el terra abans que el seu rival pugui evitar-ho. El perfil empresarial del president de Kosmos també destaca per la seva aposta en el sector dels videojocs. El 2012 va crear la companyia Kerad Games, dedicada al disseny, desenvolupament i comercialització de jocs en línia, i recentment ha comprat -també amb Llanos- un equip de la Superlliga de League of Legends. Precisament en aquesta línia i amb l’objectiu d’obrir-se a nous públics, el Zoom incorpora enguany un campionat d’aquest videojoc, que ja té tots els equips inscrits i que es jugarà 100% online durant el mes de novembre.

Quant a l’actor català de teatre, cinema i televisió Joan Pera, el festival vol homenatjar la seva llarga i reconeguda carrera professional com a actor i director i actor de doblatge -és la veu de Woody Allen, entre d’altres- i la seva aportació a la cultura en català durant més de 40 anys. Entre els seus papers destaquen el de nebot de Joan Capri a la sèrie d’humor Doctor Caparrós, medicina general, i la seva interpretació a la comèdia de Neil Simon L’estranya parella, amb l’actor andalús Paco Morán, amb qui també va protagonitzar La jaula de las locas. Pera també és el protagonista de la tv movie Pau, la força d’un silenci, basada en la vida del violoncel·lista Pau Casals.

El 2015 li fou concedida la Creu de Sant Jordi per ser considerat un dels actors més populars en el món de l’espectacle a Catalunya, i el 2019 va rebre el Premi Gaudí d’Honor per la seva trajectòria professional com a actor de cinema i com a director i actor de doblatge. Pera rebrà el Premi d’Honor del Zoom en la inauguració de la 19a edició del festival, que tindrà lloc el dimarts 23 de novembre al Cine Ateneu d’Igualada i en què es podrà veure l’estrena de la pel·lícula de TV3 El Metralla, protagonitzada per l’actor.

En el cas de Xavier Sardà, guanyador de tres Premis Ondas, el Zoom vol retre homenatge a la seva trajectòria com a presentador de televisió i ràdio, reconeixent les seves innovadores aportacions en els continguts dels programes que ha dirigit i presentat i la seva capacitat de connectar amb l’audiència. Entre ells destaquen el concurs televisiu Juego de niños, presentat per Sardà a principis dels 90, Betes i films, un programa de vídeos domèstics dirigit per La Trinca i emès a TV3 també en aquella època, o Cronicas marcianas, el late show que més ha durat i que ha estat més vist de la història de la televisió a Espanya.

En ràdio, va crear i popularitzar el personatge del senyor Casamajor, que es va poder escoltar durant anys en programes com Tren de medianoche i La Bisagra, de RNE, i Hoy por Hoy i La Ventana, de la Cadena SER. Actualment, Sardà presenta Obrim fil al costat de la també periodista Ana Boadas, un programa de debat setmanal de RTVE en què els ciutadans del plató són també protagonistes amb les seves opinions, preguntes i experiències. Aquesta producció, de Visiona TV, forma part de la programació de la Secció Oficial del Zoom Festival 2021.

La gala de premis, que tindrà lloc el dissabte 27 de novembre al Teatre l’Ateneu d’Igualada a partir de les 21:30 h, recupera la completa presencialitat, un cop eliminades les restriccions d’aforament en teatres, cinemes i altres espais culturals gràcies a la reducció de contagis de covid-19. L’any passat, el festival es va haver de transformar per adaptar-se al context marcat per la pandèmia i la gala de clausura va ser virtual. Enguany, premiats, públic i productores podran seure de nou al teatre igualadí, tot i que la gala també es podrà seguir en directe a través de la plataforma Zoom Live i el nou canal de Twitch del festival.