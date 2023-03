El yoga és una gran eina per millorar la teva salut, desenvolupar millors processos educatius i per al benestar de les persones

Fa uns quants anys que el yoga i en especial la meditació forma part de la meva vida. Em dóna un ampli ventall d’eines per coneixe’m millor, ser millor persona i a la vegada també és el meu projecte professional. M’agrada compartir la meva experiència de tot el que he après i aprenc d’aquest art i ciència mil·lenària. Gràcies a l’espai Sâdhana puc compartir les diferents pràctiques amb les persones i així la força d’aprendre plegats ens fa més grans.

El yoga és equilibri, força interna, pau, llum… i també benestar físic, mental, emocional i espiritual. Sentir-nos bé més enllà de les circumstàncies més o menys difícils de la vida. El yoga es va obrint camí en el món científic, milers d’estudis sobre els beneficis del yoga i la meditació es poden trobar avui en dia. No només com a efecte relaxant o antiestresssant, sinó per la incidència que això té en l’activació de defenses del cos en les malalties. I dic malalties en general, perquè s’ha començat a utilitzar el yoga a nivell hospitalari en casos concrets, com en el tractament del càncer, però sabem que l’àmbit d’aplicació anirà a més.

Tot el nostre cos es comporta com una gran fàbrica química on es van generant les substàncies que ens fan sentir d’una o altra manera, o fan que el cos generi respostes enfront el món exterior i l’estat interior. El yoga ajuda, doncs, a que el cos funcioni millor, però això inclou també el funcionament del cervell i a l’equilibri del nostre estat emocional. De manera que parlem també de salut mental, a l’hora de tenir presents els beneficis del yoga.

Per mi és un propòsit fer difusió de les eines que ens ajuden a gaudir d’una bona salut mental i emocional. I d’aquesta manera actualment estem treballant per fer arribar les diverses propostes yòguiques a infants, joves, equips esportius, entorns empresarial, però sobretot a qualsevol persona que vulgui endinsar-se en un creixement personal. Em fa feliç pensar que aquest treball i dedicació val realment la pena. He començat explicant com el yoga forma part de la meva vida. Vull acabar dient que el yoga ens fa viure d’una manera més conscient, donant-nos realment una vida plena.