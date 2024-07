El violador d’Igualada condemnat a trenta-cinc anys de presó

L’advocat de l’Ajuntament d’Igualada, satisfet per la pena al condemnat

Ampliació 12:54h – L’acusat de violar i intentar assassinar una menor a Igualada la nit de l’1 de novembre de 2022, Brian Raimundo Céspedes Mendieta, acaba de ser declarat culpable i sentenciat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb trenta-cinc anys de presó; dels quals quinze són per agressió sexual amb penetració i ús d’un objecte contundent, i vint anys menys un dia, per intent d’assassinat amb agreujant de traïdoria i discriminació per raó de gènere.

Una vegada s’hagi complert la condemna de presó, el jove no podrà apropar-se a la víctima en els pròxims 10 anys, ni comunicar-se amb ella a través de cap via. A més, se l’ha condemnat a 10 anys de llibertat vigilada en sortir de la presó, i els 20 anys posteriors al compliment de la pena no podrà realitzar cap mena d’activitat ni feina, remunerada o no, en la qual tingui contacte amb menors. Per altra banda, la sentència fixa una indemnització de 332.727,65 € a la víctima.

El judici, que es va celebrar la setmana del 17 al 21 de juny, va tancar amb la fiscalia demanant 45 anys de presó per al jove, que tenia 21 anys en el moment dels fets. Està en presó provisional des que va ser detingut l’abril del 2022. A la seva banda, la defensa demanava l’absolució de l’acusat. Recupera la crònica aquí.

L’advocat de l’Ajuntament d’Igualada, satisfet per la pena al condemnat

ACN – L’advocat de l’Ajuntament d’Igualada en el cas de la menor violada i a punt de morir el novembre del 2021, Miquel Sàmper, s’ha mostrat aquest dilluns satisfet per la pena de 35 anys de presó imposada per l’Audiència de Barcelona a l’acusat. Poc després de tenir la sentència, de més de 100 pàgines i sense haver-se-la llegida a fons, Sàmper ha dit que la sentència és “contundent” i creu que crearà un precedent important en la justícia espanyola. Així mateix, i després dels primers detinguts per delictes sexuals als Sanfermines de Pamplona, Samper ha dit que aquests agressors han de saber que fets com aquests seran perseguits i castigats, i espera que aquesta sentència tingui un efecte dissuasori.

Per la seva banda, l’advocat de la patronal Fecasarm i de la discoteca Epic, Joaquim Boadas, creu que la pena és “exemplar” i servirà perquè l’acusat no torni a trepitjar el carrer durant molt de temps i que altres possibles agressors sàpiguen que no poden actuar d’aquesta manera quan surten de festa.

Tant Sàmper com Boadas han destacat la investigació dels Mossos d’Esquadra per descobrir l’autor dels fets i els indicis que l’incriminaven.

Tots dos han d’acabar de decidir si presenten un recurs per augmentar la pena, però creuen que serà difícil incrementar-la encara més.