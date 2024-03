El vídeo “The Homogenics”, de l’artista igualadí Gerard Freixes, al CCCB

El vídeo The Homogenics de l’artista igualadí Gerard Freixes forma part de la exposició “Subúrbia” al CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que s’ha inaugurat aquesta setmana.

La obra de Gerard Freixe, The Homogenics és una videocreació realitzada el 2010 a partir de material d’arxiu procedent de telecomèdies americanes, en especial de The Dick Van Dyke Show. Aquest material és manipulat per l’autor per crear una història entorn l’homogeneïtzació de les telecomèdies ambientades en barris suburbials d’EUA. En el seu recorregut, la videocreació ha estat premiada en diversos Festivals Internacionals, emesa en diverses televisions i inclosa en la recopilació “Apología/Antología, 50 Anys de Creació Audiovisual a Espanya (Cameo)”.

“Subúrbia La construcció del somni americà” s’endinsa en l’imaginari de la casa familiar idíl·lica i mostra com s’ha venut i potenciat aquest estil de vida des de la ficció i la indústria de l’entreteniment. L’exposició es remunta als orígens dels barris residencials a principis del segle XIX, explica com es van desenvolupar massivament als anys cinquanta i repassa el context econòmic, polític i social que en va fer possible la imparable expansió arreu dels Estats Units. A través d’abundant material, ens situa en el paradís mental del suburbi i ens convida a replantejar-nos el valor de la ciutat i l’espai públic avui.

Comissariada per Phillip Engel, l’exposició presenta l’obra de destacats creadors que, des de diversos punts de vista, ajuden a contemplar de manera crítica el famós estil de vida americà, a més de l’obra de Gerard Freixes, s’inclouen obres de: Jessica Chou, Gregory Crewdson, Thomas Doyle, Rodrigo Fresán, Gabriele Galimberti, Weronika Gesicka, Benjamin Grant, Todd Hido, Joel Meyerowitz, Matthias Müller, Blanca Munt, Alberto Ortega, Bill Owens, Sheila Pree Bright, Norman Rockwell, León Siminiani, Todd Solondz, Amy Stein, Greg Stimac, Angela Strassheim, Deborah Stratman, Ed & Deanna Templeton, Kate Wagner i Christopher Willan.

“Subúrbia” es podrà veure al CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, del 20 de març al 8 de setembre

https://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/suburbia/243777