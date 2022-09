El viatge al Vaticà i les incidències de Monbus centren el ple de setembre

Aquest dimarts, 27 de setembre, s’ha dut a terme el ple ordinari del mes de setembre de l’Ajuntament d’Igualada.

La part resolutiva del ple s’ha iniciat ratificant de forma unànime la pròrroga del termini d’execució de la contractació de les obres corresponents al Campus de la Salut de la UdL a Igualada. El ple també ha aprovat per unanimitat el conveni amb la Generalitat per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.

En el ple del mes de setembre també s’han atorgat les subvencions a entitats sense ànim de lucre per a projectes i activitats d’interès social que duguin a terme i per al seu funcionament en la seva tercera resolució. Pel que fa a hisenda, tots els grups municipals han aprovat el compte general de l’exercici 2021.

El ple també ha avalat dues pòlisses de crèdit, una a Caixabank a favor del Consorci Sociosanitari d’Igualada per import de 800.000 € i una altra a Banc de Sabadell a favor, també, del Consorci Sociosanitari d’Igualada per import de 250.000 €. Els punts s’han aprovat amb els vots favorables de Junts per Igualada i Igualada Som-hi i l’abstenció d’Esquerra, Poble Actiu i Ciutadans.

Finalment s’han aprovat tres bonificacions de l’impost sobre construccions. Una a favor de PIMHA per les obres de millora en l’eficiència energètica dels habitatges de protecció oficial de la ciutat, una segona a favor d’UNICOOP Cultural per les obres de millora en la climatització de l’edifici del Teatre de l’Aurora i una tercera a favor del Taller Àuria per les obres d’adequació d’espais. Tots els grups municipals hi ha votat a favor.

Mocions sobre Monbus i el viatge al Vaticà, entre altres

La part final del ple ha comptat amb set mocions no resolutives presentades per diversos grups municipals. La primera, presentada per Esquerra Republicana d’Igualada, ha estat una moció no resolutiva de responsabilitat ètica i transparència per al govern d’Igualada en resposta al recent viatge de l’alcalde i regidors al Vaticà. Ha comptat amb els vots favorables d’Esquerra, Igualada Som-hi i Poble Actiu, el vot contrari de Junts per Igualada i l’abstenció de Ciutadans.

Seguidament, Junts Per Igualada ha presentat una Moció no resolutiva en suport a la candidatura de la Sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO en la què tots els partits hi han votat a favor.

Tots els grups han votat favorablement a la moció no resolutiva presentada per Poble Actiu a favor de l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l’Atenció Primària.

Poble Actiu ha presentat una segona moció no Resolutiva en defensa de la cohesió social, la igualtat i el català: “A Igualada, en català, no t’excusis” que ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals a excepció de Ciutadans que s’hi ha manifestat en contra.

Per acabar s’han aprovat tres mocions no resolutives per acabar amb les incidències de la Hispano Igualadina i en suport als seus usuaris presentades per Igualada Som-hi, Esquerra republicana i Junts per Igualada. Les d’Igualada Som-hi i Junts per Igualada s’han aprovat per unanimitat i la d’Esquerra, amb els vots favorables d’Esquerra, Igualada Som-hi i Poble Actiu; el vot contrari de Junts per Igualada i l’abstenció de Ciutadans.