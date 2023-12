El vessament de 20.000 litres de gasoil al riu Anoia amenaça la qualitat de l’aigua de quatre municipis

Publicitat

Ampliació 13.52h – Protecció Civil ha informat que el municipi de Vilanova del Camí es troba en prealerta a causa d’un vessament de 20.000 litres de gasoil al riu Anoia. Sembla que la causa del vessament es tractaria del robatori d’una canonada en un magatzem de manteniment de l’empresa Verdés, al carrer Metal·lúrgia, 2 (Vilanova).

Es tractaria d’una canonada que connecta la sala de manteniment amb la claveguera, fet que fa que el gasoil vagi a parar directament al riu Anoia.

Tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua s’han desplaçat sobre el terreny per fer la investigació i analitzar l’impacte que pot tenir i si hi ha afectació, diuen que una de les possibilitats és que s’hagin d’instal·lar barreres de contenció per evitar que el vessament avanci aigües avall. Per altra banda, els Mossos d’Esquadra estan fent inspecció ocular de la zona per mirar d’esclarir els fets.

Ara per ara l’ACA ja ha informat de la possible afectació de la qualitat de l’aigua als municipis de Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt i Vallbona d’Anoia.

