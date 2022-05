El Vadefoodies reivindicarà els vins de l’Anoia i la cuina responsable

L’Associació gastronòmica i cultural Vadefoodies, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada i Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022, torna, després de 2 anys d’aturada, amb una nova edició del Festival Vadefoodies. Aquest any, l’organització ha apostat per dues tendències entorn les quals giraran totes les activitats programades: els vins de l’Anoia i la cuina responsable.

Vadefoodies, que aquest any arriba a la seva 6a edició, té com a objectiu sensibilitzar sobre la urgència d’apostar per una cuina conscient, així com posicionar i promocionar el consum dels vins que s’elaboren a la comarca de l’Anoia: “Entre el Penedès i el Pla de Bages hi ha un territori preparat per ser potenciat com a productor i destí de referència en el mapa vitivinícola”.

Vadefoodies 2022 compta ja amb més de 19 cellers que participaran a la Jornada Professional del 23 de maig i a l’acte central del 4 de juny, exposant i oferint degustacions de les seves referències. Amb aquesta tendència, Vadefoodies es posiciona com el primer esdeveniment gastronòmic que visibilitza i posa de relleu els vins de l’Anoia.

La setmana gastronòmica

Però aquests no són els dos únics actes de l’edició d’enguany. La setmana gastronòmica de Vadefoodies 2022, s’allargarà del 28 de maig al 4 de juny amb els següents actes:

Presentació del llibre Benvolguda d’Empar Moliner

28 de maig · 19h · Cercle Mercantil

L’escriptora i winelover Empar Moliner presentarà el seu nou llibre Benvolguda. Però no serà una presentació qualsevol, sinó que anirà acompanyada d’un tast de vins de l’Anoia: 1 blanc, 1 negre, 1 cava i un ancestral. Les inscripcions al maridatge literari es poden fer a vadefoodies@vadefoodies.cat i té un cost de 10€.

Acte Central: El festival de vins de l’Anoia i cuina responsable

4 de juny · A partir de les 11h fins al vespre · Rambla dels Vins (Rambla de Sant Isidre)

El Festival és l’acte central de Vadefoodies 2022 i està dirigit a totes les persones a qui els hi agrada menjar i beure. Aquest any canvia d’ubicació i es concentra en un dia. Es celebrarà a la Rambla de Sant Isidre i s’omplirà amb estands de cellers de l’Anoia i del celler convidat Enlaire Vins. Durant tot el dia es programaran tasts exprés dels cellers participants, on els visitants podran conèixer i tastar, de la mà del seu elaboradors, els seus vins i caves.

També s’han programat xerrades i converses maridades amb vins de l’Anoia sobre sobirania Alimentària amb Marina Monsonís i Oriol Càlichs; sobre diàlegs capitals amb el Xef David Andrés i la directora de la Revista Cuina; i sobre Vins de pagesos i pageses amb Enlaire vins i Ruth Troyano.

Vadefoodies als restaurants

Del 28 de maig al 4 de juny

L’organització del Festival vol potenciar els restaurants d’Igualada i, per aquest motiu, una quinzena d’establiments serviran, del 28 de maig al 4 de juny, plats responsables i una selecció de vins de l’Anoia. “Volem que, un cop finalitzat Vadefoodies, els vins segueixin a les cartes i els comensals s’acostumin a demanar-los”. Tots els restaurants que s’hi acullin, hauran de complir un decàl·leg per tal que, per exemple, el producte sigui ecològic o hi hagi un control sobre el consum de plàstics.

Actes previs i posteriors

Com a actes previs i posteriors a La Setmana Gastronòmica, Vadefoodies ha programat la presentació del llibre Cuina o Barbàrie, de Maria Nicolau, el dia 8 de juny a les 19h al Centre Cívic Nord. Nicolau el presentarà amb la col·laboració de la Llibreria LLegim. Inscripció prèvia a vadefoodies@vadefoodies.cat

La presentació, juntament amb la d’Empar Moliner, forma part del programa: Anoia, Capital de la Cultura Catalana 2022, amb el qual la comarca ostenta a la capitalitat amb activitats culturals durant tot l’any, entre les quals, les de Vadefoodies.

Per altra banda, el proper 23 de maig, de 17:30h a 20:30h i a l’Adoberia Bella, es celebrarà la Jornada de Vins Professional, dirigida a professionals de la restauració i l’enologia que vulguin descobrir el vins de l’Anoia. Es tracta del primer certamen que vol projectar els fabulosos vins que s’elaboren entre el Penedès i el Bages i que ja compta amb 19 cellers participants. Les acreditacions es poden aconseguir enviant un correu electrònic a vadefoodies@vadefoodies.cat