El turisme rural de l’Alta Anoia ja té el cartell de complet el cap de setmana de Pasqua

El sector del turisme rural a Comarques Centrals fregarà la plena ocupació per Setmana Santa. Bona part de les comarques se situen entorn del 90% de mitjana, excepte l’Alta Anoia que ja té el cartell de complet el cap de setmana de Pasqua. On també confien acostar-se a la plena ocupació amb l’ajuda de les reserves d’última hora és al Solsonès i al Berguedà. Actualment tenen una mitjana del 90% i el 85%, respectivament.

Pel que fa al perfil de visitants, a l’Alta Anoia la majoria són catalans si bé també hi ha un percentatge de turisme anglès, francès i espanyol que no supera el 10% del total. Al Solsonès, vuit de cada deu reserves són per 4 nits de mitjana mentre que la resta són per 3 nits.

En altres punts com a Osona, Setmana Santa és sinònim de bona ocupació atès que la capital acull esdeveniments multitudinaris com el Mercat del Ram -aplega 100.000 visitants- i el Festival de Músiques Religioses.

Montserrat recupera els nivells prepandèmia

Montserrat és un dels punts turístics per excel·lència per aquestes dates. Aquest any la destinació ha vist com recuperava els nivells d’ocupació d’abans de la pandèmia. A l’hostal Abat Cisneros, el pic de reserves s’espera les nits de divendres a dissabte, amb un 90% mentre que des de diumenge de Rams fins al Dijous Sant es queden en un 50%. I a les Cel·les d’Abat Marcet la situació és molt similar, amb les nits de divendres a dissabte al 90% i la resta de dies a un 60% d’ocupació.