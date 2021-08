El TSJC rebutja el nou toc de queda per Igualada

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja la proposta del Govern d’ampliar el toc de queda a 62 municipis, entre els quals hi havia Igualada i, per tant, es manté la mesura en 19 poblacions. El TSJC considera que darrere la resolució del Govern hi ha la idea que “el manteniment de la seguretat i l’ordre públic és finalitat del toc de queda” en els municipis més grans i “en especial, limitar las interacciones socials i el fenomen del ‘botellón”’. El tribunal recull que el control de les interaccions socials “no és cap criteri sanitari estrictament considerat”. A més, destaca que alguns municipis ara ja han baixat dels 125 casos per 100.000 habitants en els darrers 7 dies, de manera que “resultaria encara més innecessari i desproporcionat”, argumenta.

El Govern havia demanat el confinament nocturn també per als municipis de més de 20.000 habitants amb una incidència acumulada en els darrers 7 dies (IA7) superior a 125 casos per 100.000 habitants, després que el TSJC només l’autoritzés per als de 5.000 habitants amb una IA7 igual o superior a 250 casos, aquests 19 on actualment hi ha restringida la mobilitat nocturna no essencial.