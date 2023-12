El transport públic que connecta Igualada amb la Conca bat el rècord d’usuaris: 1.000.000 de viatgers

Publicitat

El transport públic en autobús de la Conca d’Òdena marcarà aquest any un rècord històric a l’arribar a l’usuari 1.000.000, les pròximes setmanes. Davant aquest fita, l’Ajuntament d’Igualada i MasatsTG DX -amb la col·laboració dels ajuntaments de Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui-, han anunciat un acte públic i un sorteig de celebració d’aquesta fita, que oferirà a un viatger l’oportunitat de gaudir d’un any complet de transport públic gratuït per la Conca d’Òdena.

Aquest nou rècord d’usuaris “és important perquè demostra que la ciutadania cada cop utilitza més el transport públic, un transport sostenible pel qual apostem des dels ajuntaments” ha dit el regidor de Mobilitat Miquel Vives. És per això que “volem reconèixer aquesta fidelitat cap a l’ús de les línies de bus, i quina millor manera de fer- ho que aquesta”, ha prosseguit.

El regidor de Mobilitat, ha explicat que el compromís amb el transport públic per part dels tres Ajuntaments “és inequívoc” i que des d’Igualada es treballa constantment en les millores del servei i ha posat com a exemple la instal·lació de noves marquesines on són més necessàries, plataformes d’accés al bus, wifi als vehicles i d’una app que informa del temps d’espera i d’altres informacions rellevants.

D’altra banda, també ha explicat que la política de preus és molt ajustada ja que “la nostra tarifa és més baixa que la del servei integrat, a més disposem de la T16 amb transport gratuït per a menors de 16 anys i la targeta blava i targeta taronja amb bonificacions per a col·lectius amb necessitats especials. “L’objectiu és que el servei arribi a tota la ciutadania” – ha afegit.

Un sorteig per a la fita 1 milió

Al sorteig podran participar-hi aquelles persones empadronades a Igualada, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí, amb edats compreses entre 17 i 65 anys, ja que la resta de franges d’edat ja poden viatjar de manera gratuïta habitualment. Els interessats hauran de completar el formulari de participació a través d’un codi QR que hi haurà en pòsters a l’interior dels autobusos de Masats.

El període per a participar-hi serà entre l’11 i el 17 de desembre del 2023. El guanyador serà seleccionat mitjançant un procés aleatori el 18 de desembre del 2023 i serà contactat via telefònica. L’anunci oficial es realitzarà durant l’acte institucional de celebració de l’usuari 1 milió a la Conca d’Òdena.

Aquesta iniciativa representa el compromís de l’Ajuntament d’Igualada i Masats amb la ciutadania i un incentiu per fomentar l’ús del transport públic a la Conca d’Òdena, convidant els ciutadans a participar i celebrar junts aquesta fita significativa.

Un increment del 21% dels usuaris

Malgrat l’aturada d’activitat que va suposar la pandèmia els anys 2020 i 2021, els darrers 4 anys el nombre d’usuaris d’aquest transport públic ha estat d’un 21,30%. Fent una comparativa a 30 de novembre, els usuaris que hi havia hagut fins aquesta data l’any 2019 van ser: 858.679; l’any 2022 van ser 813.424 i aquest 2023, a finals de novembre eren ja 986.657. És per això que les pròximes setmanes s’arribarà al milió (no es contemplen els anys 2020 i 2021 per la forta incidència de la covid).

