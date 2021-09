El transport compartit de la Conca, present al congrés de mobilitat de Sitges

El proper dilluns 27 de setembre es posa en marxa a la Conca d’Òdena MOBICO, un servei compartit de vehicle elèctric que permetrà, a través d’una APP, llogar per minuts cotxes, motos i patinets elèctrics per desplaçar-se a qualsevol punt dels set municipis de la Mancomunitat. El llançament del projecte té repercussió nacional, ja que es tracta de la primera prova pilot de mobilitat intel·ligent que es farà al país fora de l’àrea metropolitana.

És per això que aquesta mateixa setmana, MOBICO es presenta a l’International Mobility Congress (IMC), el primer congrés de mobilitat que se celebra a Sitges els dies 21 i 22 de setembre i que reunirà prop de 800 professionals del sector per buscar solucions aplicades a la mobilitat en l’entorn local. El projecte formarà part de la ponència que hi presentarà l’empresa Seat:Code, i també hi serà present a través de la presentació del Cellnex Mobility Lab i Circuit Parcmotor Castellolí.

Mobico està impulsat per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD), l’Associació de municipis per la Mobilitat i Transport Urbà (AMTU), l’Ajuntament de Castellolí, l’empresa SEAT:CODE i Circuit Parcmotor Castellolí, amb el suport de Servisimó. Es tracta d’un projecte de “car-sharing”, un nou model de mobilitat que redueix la contaminació i l’ús del vehicle privat. A més, s’alliberaran places d’aparcament que en un futur poden servir per a dotar-les de zones verdes o d’altres espais d’interès per a cada municipi, fomentant la intermodalitat com funciona amb èxit a les grans ciutats.

La posició estratègica de la Conca d’Òdena que limita amb sis comarques més, situada a la Catalunya interior i ben connectada amb tot Catalunya, i amb realitats molt diferents entre municipis, ha fet que sigui una bona zona per a executar aquesta primera prova pilot com a exemple semi urbà. La Conca té una activitat aproximada de 200.000 desplaçaments diaris generalment en vehicle privat a causa de la separació entre municipis.

A més de ser presentat al Congrés Internacional de la Mobilitat, el servei MOBICO també tindrà presència a l’estand que la MICOD tindrà a FirAnoia aquest proper cap de setmana.