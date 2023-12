El tractament que aconsegueix els resultats de la medicina estètica, però sense punxades

Publicitat

El lífting sense cirurgia amb la revolucionària tècnica JOVENA FULLFACE, disponible al Centre d’Estètica Sílvia Giralt, sorgeix com una solució innovadora i efectiva per combatre els estralls del temps sense temps de recuperació.

El pas del temps deixa la seva empremta a la pell, manifestant-se a través d’arrugues, flacciditat i altres signes d’envelliment. Afortunadament, la tecnologia estètica avança a passos de gegant, oferint alternatives no invasives per mantenir una aparença jove i radiant. En aquest context, en el seu afany de proporcionar les darreres tendències en bellesa i rejoveniment facial als clients, el Centre d’Estètica Sílvia Giralt recomana JOVENA FULLFACE.

Tal com explica Sílvia Giralt, esteticista i fundadora del centre, “aquesta tècnica destaca perquè és un sistema complet que permet abordar múltiples preocupacions estètiques durant la mateixa sessió, millorant l’aparença sense temps d’inactivitat ni cirurgia”. Una tecnologia avançada i versàtil que es podria equiparar a les tendències actuals de la medicina estètica, oferint una solució completa per a l’harmonització facial amb resultats òptims sense necessitat de punxades.

Elimina arrugues, flacciditat i més

L’envelliment cutani sol manifestar-se en diverses formes: arrugues profundes, pèrdua d’elasticitat, parpelles caigudes i manca de definició a l’oval facial. “JOVENA FULLFACE aborda aquests problemes de manera integral, oferint resultats notables i visibles des de les primeres sessions”, confirma la Sílvia.

Una de les característiques distintives d’aquest robot estètic és el sistema que combina la radiofreqüència amb la diatèrmia, generant una contracció muscular profunda i estimulant la producció de col·lagen i elastina. El resultat és una pell més ferma, llisa i rejovenida, sense necessitat d’intervencions quirúrgiques.

Tensat de Pell i Definició de l’Òval Facial

Però tal com afirma Giralt “Aquest tractament no es limita a la superfície de la pell; va més enllà, penetrant a les capes més profundes per abordar la flacciditat muscular”. JOVENA FULLFACE redefineix l’oval facial, proporcionant una aparença més jove i esculpida. La pell recupera la seva elasticitat i els contorns facials es redefineixen de manera natural i harmoniosa.

Com funciona? Plasma Fraccionat®, Diatermocontracció® i Radiofreqüència

El tractament antiedat JOVENA FULLFACE a Sílvia Giralt integra plasma fraccionat, una tècnica que realitza una microcirurgia mínimament invasiva per optimitzar la renovació cel·lular, juntament amb radiofreqüència i diatermocontracció. La radiofreqüència té la funció de reclutar fibres de manera massiva i potencia significativament els resultats. D’altra banda, la termocontracció penetra fins a les capes dèrmiques més profundes i els músculs.

Plasma Fraccionat®: JOVENA® utilitza tres maneres d’emetre Plasma Fraccionat, cadascuna adaptada a diferents necessitats de tractament.

utilitza tres maneres d’emetre Plasma Fraccionat, cadascuna adaptada a diferents necessitats de tractament. Diatermocontracció®: Aquesta tecnologia patentada es basa en la radiofreqüència per introduir calor al teixit, induint contraccions musculars massives i produint un efecte immediat i durador en la fermesa i to de la pell.

Aquesta tecnologia patentada es basa en la radiofreqüència per introduir calor al teixit, induint contraccions musculars massives i produint un efecte immediat i durador en la fermesa i to de la pell. Radiofreqüència: L’aplicació de radiofreqüència contribueix a l’harmonització facial, abordant problemes d’envelliment, lesions pigmentades i vasculars, acne actiu i cicatrius.

Beneficis

– Pell més ferma i tonificada.

– Elevació del contorn mandibular.

– Reducció de plecs nasolabials i línies de titelles.

– Aixecament i modelatge de les galtes.

– Reducció d’ulleres.

Durada de la sessió: 60 minuts

Preu per sessió: des de 150€

Sessions recomanades: de 6 a 12 sessions segons diagnòstic.

Compartir