El teu disseny podria ser el cartell per a la pròxima Mostra de Productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena

Per primera vegada, el Parc Agrari de la Conca d'Òdena convoca un concurs de cartells adreçat a joves anoiencs d'entre 16 i 29 anys

El proper mes d’abril tindrà lloc la 6a Mostra de Productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, una jornada d’activitats familiars, tastets d’aliments, i venda dels productes elaborats al territori.

Per aquesta sisena edició, el Parc Agrari de la Conca d’Òdena ha organitzat per primera vegada un concurs adreçat als joves anoiencs per a l’elaboració de la imatge gràfica de l’esdeveniment. Al concurs hi poden participar els joves d’entre 16 i 29 anys de la comarca de l’Anoia presentant una proposta de cartell abans del dimecres 27 de març. La persona guanyadora rebrà un lot de productes locals i tiquets per bescanviar per menjar i beure el dia de la Mostra. Les bases del concurs es poden trobar al web www.parcagrarico.cat/blog/concurs-cartell

La Mostra de Productes del Parc Agrari aplega cada any centenars de visitants que volen conèixer de primera mà els productes elaborats al territori. Es tracta d’un esdeveniment impulsat per l’Associació de Productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena i el Parc Agrari, gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal de l’Anoia, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Productes de la Terra. Se n’han celebrat cinc edicions de manera itinerant a Santa Margarida de Montbui, Rubió, Capellades, Copons i Carme, i aviat es donarà a conèixer el municipi i la data de la sisena edició.