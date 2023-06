El TEDx Igualada 2023 serà el 21 d’octubre

La paraula sentits té moltes connotacions i significats. Per una banda, correspon a la funció psicofisiològica per la qual l’ésser humà i els animals reben informacions externes o internes, mitjançant un òrgan especialitzat; també respon a l’orientació; a la pròpia significació de les paraules; però també és la facultat de les persones de discernir raonablement les coses, entre altres significats que té el mot. Amb aquests objectius, arriba la tercera edició consecutiva del TEDxIgualada, un esdeveniment mundial en clau local, que voldrà sacsejar més consciències que mai.

En aquest sentit, aquesta nova edició portarà com a títol “Sentits”. De fet, des de l’organització del TEDxIgualada exposen que “Amb Sentits volem que el públic hi posi tota l’atenció possible. És el TED més visceral i reflexiu de tots. Hem escollit aquest nom perquè els sentits no només són experiències sensorials sobre la nostra existència en el món que compartim; sinó que també fan referència a molts altres conceptes com el sentit moral, el comú, el de direcció o el propòsit de les coses”.