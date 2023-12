El Teatre Municipal l’Ateneu presenta la programació de la nova temporada escènica

Publicitat

El proper 13 de gener de 2024 s’inicia la temporada d’hivern i primavera del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada. Inclou 19 espectacles de la programació estable de teatre, música i dansa del Teatre Municipal Ateneu, La Xarxa d’Igualada i les Músiques de butxaca de l’Ateneu Igualadí.

La regidora de cultura, Carme Riera, en la presentació del programa va destacar la seva diversitat i riquesa artística fent una aposta pel teatre i la música feta per la gent de casa. Propostes més properes dutes a terme per entitats i companyies igualadines i anoienques.

Abonaments a partir de l’11 de desembre i entrades individuals a partir del 18 de desembre

Per tal de poder comprar entrades i abonaments per regalar, abans de les festes nadalenques s’obren dos períodes de venda. A partir del dia 11 de desembre es podran comprar els nous abonaments i, a partir del 18 de desembre, les entrades de manera individual. El dilluns 11 de desembre, a les 11 del matí es començaran a vendre els abonaments del Teatre Municipal l’Ateneu al web www.teatremunicipalateneu.cat

Excepcionalment es vendran entrades de l’11 al 15 de desembre d’11 a 13 h i de 18 a 20 h a la taquilla del teatre. La resta de setmana els abonaments es podran comprar a la sala municipal d’exposicions/El Punt del carrer Garcia Fossas en els horaris habituals. A partir del 19 de desembre, les entrades individuals. En aquestes localitats hi ha descomptes per a diversos col·lectius. Durant la mateixa setmana de l’espectacle de la programació estable hi haurà entrades a 5 € per a joves fins a 25 anys.

Es posen a la venda tres modalitats d’abonaments. Aquests compten amb una entrada de regal per al concert de la Big Band de l’Escola/Conservatori de Música d’Igualada, del diumenge 25 de febrer. Es podrà escollir entre 5, 6 o 7 espectacles amb un preu de 72, 84 i 91 euros, respectivament. Amb el seu concert el 25 de febrer, la Big Band de l’ECMMI formada per estudiants dels últims cursos de l’Escola Municipal de Música, proposen una vetllada de jazz, un regal per a totes les persones abonades i obert al públic amb entrades individuals a la venda a partir del 18 de desembre tant online com a taquilla.

Clàssics de la música, el teatre i la dansa

En ocasió del 50è aniversari de la mort de Pau Casals, la Coral Mixta d’Igualada, la Coral Canigó de Vic, l’Orfeó Manresa i la Coral Càrmina de Barcelona oferiran el seu oratori El pessebre, una obra que per primera vegada s’estrena a Igualada, amb text de Joan Alavedra i orquestració d’Antoni Ros Marbà. Serà el 13 de gener a Santa Maria i anirà a càrrec de l’Orquestra Terres de Marca i l’Orquestra de Cambra de Vic.

Els ossos de l’irlandès, de Víctor Borràs, del Teatre Nu, és un text sobre el fracàs de l’amistat guardonat amb els premis Quim Masó i Frederic Roda (2022). L’interpretaran Ivan Benet, Norbert Martínez i Ernest Villegas, el 28 de gener.

Carlo Goldoni és l’autor de Carolina, la serventa amorosa, un espectacle de La Perla 29 protagonitzat per Mireia Aixalà –guardonada recentment amb un premi Butaca- i dirigit per Oriol Broggi. Aquest clàssic italià és interpretat per un gran repartiment i es podrà veure el dia 10 de març.

El dissabte 23 de març, coincidint amb la Setmana Santa, La Coral Mixta i el Cosmos Quartet oferiran Les set últimes paraules de Crist a la creu, de Josep Haydn, a Santa Maria. Una peça de cambra d’un lirisme i expressió realment commovedors.

L’auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol és una obra modernista que parla de la relació artista-societat. Ha estat posada en escena per Àngel Llacer per al programa televisiu La Puntual. Onze intèrprets donaran vida a tots els personatges, el diumenge 7 d’abril.

El 21 d’abril Mercè Arànega interpreta el text de Michela Murgia Instruccions per fer-se feixista. Una obra irònica, lúcida i intel·ligent que neix gairebé a la defensiva de l’esclat de l’extrema dreta arreu.

El diumenge 5 de maig, grans figures de la dansa, com Giada Rossi i Cristo Vivancos, ballaran, en una gala, els pas de dos del repertori clàssic. Els ballarins estrelles de Nacho Duato, Luisa María Arias i Isaac Montllor, presentaran les peces més conegudes del gran coreògraf valencià i Lucía Campillo i Núria Serra, propostes de flamenc i dansa contemporània.

La igualadina Lloll Bertran i Manel Barceló oferiran un Pigmalió adaptat a dos únics actors que es desdoblaran en tots els personatges de l’obra de Bernard Shaw. L’espectacle és una carta d’amor a la professió d’actor i un homenatge a la riquesa del català. Tot fent Pigmalió clourà la temporada estable, el diumenge 19 de maig.

Espectacles familiars i músiques íntimes

El Grup La Xarxa d’Igualada ha programat espectacles de màgia, teatre, música i titelles. El Mag Txema arribarà amb Lumière (21 de gener). Els altres espectacles són: el musical de La Roda Produccions Hansel i Gretel (4 de febrer); la faula sobre la convivència entre cultures d’Eléctrico 28, Full House (18 de febrer); l’espectacle sobre la importància de valorar la identitat pròpia L’arc de Sant Martí i la Lluna, de La mà de l’artista (3 de març). Les anoienques Ka Teatre tanquen el curs de La Xarxa amb un espectacle sobre donar valor a les petites coses de cada dia, Sota sola (17 de marc).

Continua el cicle Músiques de butxaca de l’Ateneu Igualadí. El públic gaudeix de concerts íntims, damunt de l’escenari, tot prenent una consumició. L’enceta Nico Roig amb Esto frío no vale nada ((26 de gener). El projecte de cançó d’autor Barnasants col·labora en el concert d’Ivette Nadal, Les hores blaves. (23 de febrer). Els cantautors de Vilanova del Camí, Albert Nieto i Carlos Gómez, uneixen les seves composicions a l’escenari de Músiques (22 de març). Igomà Live, que combina afrofusió amb tints de rumba, portarà un viatge sonor al cor d’Àfrica. (26 d’abril). Els Filipin Yesss se submergiran en la psicodèlia dels setanta. (31 de maig).

El Teatre Municipal l’Ateneu acollirà, a més, la Gala benèfica d’arts escèniques de la Catalunya central per a La Marató, dedicada enguany a la salut sexual i reproductiva (17 de febrer). El Festival solidari Musicveu amb el concert The Ultimate Music Fusion, per recaptar diners per a les entitats Fundació Miquel Valls i CatELA (6 d’abril). Des de l’11 fins al 14 d’abril s’hi representaran alguns dels espectacles de la 35a Mostra Igualada, Fira d’espectacles infantils i juvenils i, finalment, la 25a Mostra de dansa ciutat d’Igualada (28 d’abril).

Compartir