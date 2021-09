El Teatre Municipal de l’Ateneu presenta la nova temporada

El proper 24 de setembre, el Teatre Municipal de l’Ateneu inicia la nova temporada de tardor. El programa inclou 12 espectacles dins la programació estable de teatre, música i dansa i el grup La Xarxa d’Igualada. Unes propostes que venen avalades per l’èxit de crítica i de públic.

Els dies 24, 25 i 26 la temporada s’iniciarà amb l’adaptació de l’obra de Mercè Rodoreda Quanta, quanta guerra una adaptació de l’obra Mercè Rodoreda a càrrec de Biel Rossell, que també n’és el protagonista, i Pep Farrés, que dirigeix l’espectacle. Biel Serena n’és l’altre intèrpret i ha compost la música i és responsable de l’espai sonor. L’espectacle narra la vida del jove Adrià Guinart, que decideix fugir de casa per anar a la guerra. Un viatge iniciàtic que parla de la necessitat universal de volar del niu i conèixer món. L’espectacle, una producció de Farrés Brothers & cia es farà amb els espectadors asseguts a l’escenari.

El més d’octubre arriba amb música i humor. Marcel Tomàs de Cascai Teatre es posa a la pell de Noucents, el pianista de l’oceà el diumenge 10 d’octubre a les 7 de la tarda.

L’escriptor italià Alessando Baricco va escriure la història de Danny Boodman TD Lemon que sense trepitjar mai terra ferma va esdevenir el millor pianista del món. Un quartet de músics extraordinaris amaneix la història amb un viatge per la música popular de principis del segle 20.

53 diumenges és la nova comèdia de Cesc Gay. Tres germans mantenen una relació tempestuosa però irrompible pels problemes que els suposa el seu pare que ja s’ha fet gran. L’espectacle interpretat per Pere Arquillué, Cristina Plazas, Àgata Roca i Lluís Villanueva arribarà a l’Ateneu el diumenge 24 d’octubre a les 7 de la tarda.

Els Brugarol, obra escrita i protagonitzada per Ramon Madaula, i dirigida per Mònica Bofill, ha recorregut una bona colla de teatres. Estel Solé i Jaume Madaula completen el repartiment d’aquesta comèdia àcida sobre la família, reconeguda amb el Premi Recull 2020 que es podrà veure el diumenge 7 de novembre a les 7 de la tarda.

El divendres 19 de novembre, a les 9 del vespre, Marialluïsa el grup dels igualadins Pau Codina, Carles Guilera, Andreu Dalmau i Pol Mitjans presentaran el seu nou disc La vida és curta però ampla. Una nova dosi de cançons senzilles però preciosistes, que s’enlairen sobre melodies brillants i sons atmosfèrics.

La següent proposta serà la del diumenge 28 de novembre, a les set de la tarda. Iseult Golden i David Horan parlen de les difícils relacions amb la parella i l’escola del fill a l’espectacle Classe. Temes com les diferències de classe, els reptes del món educatiu i les dificultats en les relacions són els temes que interpreten en Pol López, Pau Roca i Carlota Olcina molt ben dirigits per Pau Carrió.

Barcelona 24 h tancarà la programació de tardor el diumenge 19 de desembre a les 7 de la tarda. L’obra escrita per Pau Barbarà Mir i dirigida per Marc Flynn narra la vida de quatre joves que es creuaran, s’enfrontaran i s’enamoraran a Barcelona. A més de comptar amb els actors igualadins Àlex Sanz i Carles Pulido aquest musical compta amb els intèrprets Jaume Casals, Anna Piqué, Mireia Òrrit i Laia Fontán.

La Xarxa torna amb cinc espectacles

La programació de La Xarxa s’iniciarà el diumenge 19 de setembre amb l’espectacle de la companyia Tutatis, Elmer, l’elefant de colors. Un espectacle, basat en l’obra de David McKee, on allò que es convencional queda de costat i s’ensenya la importància de ser un mateix. Les entrades tenen un preu de 7 € i de 5 € per als socis de La Xarxa.

Per celebrar el seu 25è aniversari La Xarxa proposa l’espectacle de L’Estaquirot Teatre Els tres ossos, una recreació del conte La Rínxols d’or , una nena que capgirà la tranquil·la vida d’una família d’ossos. L’espectacle es representarà el diumenge 3 d’octubre, a ¼ d’una del migdia.

La faula de l’esquirol és un espectacle de La Baldufa que ens farà reflexionar sobre la convivència. Descobrirem un eriçó esquerp i protector, i un esquirol amb ganes de saber i compartir. La companyia lleidatana va rebre el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2020. L’obra arribarà a Igualada el 17 d’octubre.

Coincidint amb els actes de Santa Cecília, el diumenge 14 de novembre, Samfaina de colors presenta Andròmines un espectacle poètic que ens parla de la fugacitat del temps i de la capacitat que tenen els objectes estimats de retornar-nos a un moment del nostre passat, de la nostra infantesa.

La Xarxa tancarà el trimestre amb Com gat i gos el diumenge 12 de desembre amb la companyia Teatre Animat una companyia que barreja les arts plàstiques, escèniques i audiovisuals. En aquesta ocasió ens expliquen la història d’en Nacho, un dibuixant insaciable i una colla de les seves creacions.

Venda d’abonaments a partir del 9 de setembre i venda d’entrades a partir del 15 de setembre

El proper 9 de setembre, a les 11 del matí, es posaran a la venda els abonaments de la temporada de tardor 2021 del Teatre Municipal Ateneu. La venda d’entrades individuals, serà a partir del dimecres 15 de setembre a les 10 h.

Els abonaments són una oportunitat única per poder assistir al teatre de referència i qualitat, al millor preu. L’abonament per a tota la temporada té un preu de 60 euros i inclou cinc obres de teatre. Els abonaments es poden adquirir mentre hi hagi cinc espectacles disponibles. La venda d’entrades individuals, serà a partir del dimecres 15 de setembre a les 10 h.