El Teatre Municipal acull la Gala Benèfica d’Arts Escèniques de la Catalunya Central

Demà dissabte 17 de febrer, a les 19.30 h, el Teatre Municipal Ateneu se suma a la iniciativa i acull una Gala benèfica d’arts escèniques de la Catalunya Central, dirigida per Miquel G. Font. L’Ajuntament d’Igualada vol col·laborar als actes de recaptació de donacions per a La Marató, cosa que dona sentit al servei públic que fan el 3cat i la Fundació La Marató, des de fa 32 anys. Les donacions des de 6 a 24 euros es poden fer, adquirint una entrada per a la gala, al web www.teatremunicipalateneu.cat.

A la gala benèfica, dedicada a la salut sexual i reproductiva, hi participaran algunes entitats igualadines com l’Estudi de dansa i arts escèniques dell’Arte, la Coral U5 Gòspel, la Coral Mig Tò i, també, d’altres indrets de la Catalunya central com ara Produccions Pau’A’M, Habemus Corpus companyia de dansa, o el centre ocupacional L’espígol. A més hi haurà artistes professionals convidats com Mariona Camèlia o Miquel G. Font. Pau’A’M posarà en escena NOR, una estrena absoluta específica per a questa ocasió, amb música i dansa en viu.

En el decurs de la vetllada hi haurà entrevistes a representants del món sanitari, en aquesta ocasió, els professionals del Servei d’Atenció Sexual i Reproductiva de l’Anoia, CAP Igualada Nord del Consorci Sanitari de l’Anoia. La coordinació artística i d’esdeveniments anirà a càrrec de l’Era de Cervera amb Pau Altimira Marfà a la regidoria escènica de l’esdeveniment.

La proposta de la Gala, sorgeix a partir d’una iniciativa del nou espai cultural, l’Era de Cervera, que va dur la batuta d’una gala benèfica per a La Marató de TV3 en el marc del paranimf de la universitat, cedit per la Paeria cerverina. Un esdeveniment cultural que unia entitats de la Catalunya central: la Segarra, l’Anoia i el Bages.

L’Era de Cervera, espai de moviment i dinamització cultural, es va inaugurar el desembre de l’any passat amb voluntat d’esdevenir un refugi amb accions diàries i esporàdiques, obertes a tothom, on trobar aquella activitat del moviment i creativitat que cadascú vulgui. Un dels impulsos més significatius de la filosofia de l’Era de Cervera és dinamitzar i apropar la cultura a tots els públics, sectors, racons i contextos del territori central de Catalunya i establir lligams amb el teixit cultural intercomarcal.

La totalitat dels participants, tan entitats, com artistes professionals, com organització, participen a la gala de manera voluntària. El 100% dels donatius van directament a la Fundació La Marató, a través de l’Ajuntament d’Igualada i les entitats implicades.

