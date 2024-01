El Teatre de l’Aurora inaugura temporada amb l’espectacle ‘Estimadíssims malvats’

Publicitat

Aquest cap de setmana el Teatre de l’Aurora inaugura la Programació Gener/Maig 2024, que comptarà amb 10 propostes d’alt nivell i qualitat que combinen drama, comèdia, música i humor. Aquest 2024 obre la programació una companyia del territori: Teatre Nu amb el monòleg musical Estimadíssims malvats. La proposta dels de Sant Martí de Tous transita entre la tragèdia i la comèdia i parla de la fascinació de l’ésser humà cap a la maldat.

Escrit i dirigit per Víctor Borràs, l’espectacle ens confronta amb tragèdies que ens han arribat a través de cantarelles populars i que s’han acabat convertint en festa de manera inconscient. L’obra explora com la banalització del mal ha influït en la construcció de la nostra societat.

Protagonitza l’espectacle l’actor Jordi Vidal, i la compositora Laia Vallès l’acompanya a l’escenari amb la seva música. Ella mateixa signa l’espai sonor i els arranjaments de la producció. Jordi Vidal s’enfronta al repte d’interpretar una història íntima i colpidora que ens enfonsa en els seus orígens familiars i condueix el públic a una profunda reflexió sobre com la frivolització del mal ha construït alguns dels pilars de la nostra societat.

Les funcions d’Estimadíssims malvats tindran lloc el divendres 12 i dissabte 13 de gener a les 20 h i diumenge 14 de gener a les 19 h.

Els 10 espectacles de la programació

El Teatre de l’Aurora ofereix una programació variada i per a tots els gustos en aquest tram de la temporada que va de gener a maig. Després d’aquest originalíssim monòleg musical, la programació continuarà amb Adéu, Jane!, (19, 20 i 21 de gener) un espectacle sobre l’acceptació del propi cos que parteix de l’experiència personal de l’actriu Clara Moraleda, a qui van extirpar un pit quan tenia només 17 anys. Un tal Quixot (2, 3 i 4 de febrer) és una obra de clown contemporani de Marcel Tomàs que parteix de l’obra magna de Cervantes per parlar del valor de l’amistat. La programació segueix amb Aquell carrer (16, 17 i 18 de febrer) de la companyia mallorquina Produccions de Ferro. El text de Toni Gomila ens farà viatjar al Manacor del segle passat a partir de testimonis reals.

La programació continua el mes de març amb Sí Sí Sí (1, 2 i 3 de març), una obra sobre el desig i el consentiment protagonitzada per Ann Perelló i dirigida per Joan Arqué. Es tracta d’un nova producció del Teatre de l’Aurora que s’ha dut a terme en col·laboració amb el Teatre Principal de Palma.

Marta Pérez (T de Teatre) i Arnau Puig protagonitzaran l’esbojarrada comèdia El collar de la reina (15, 16 i 17 de març), que narra un robatori que es va convertir en l’espurna que va provocar l’esclat de la Revolució Francesa. Les Antonietes presentaran el seu adeu dels escenaris amb Kiss Me Love (23 i 24 de març), un cant a la música i a l’humor, amb la presència de l’actor Pep Ferrer. El 6 d’abril, Pepe Zapata presenta el monòleg L’enterrador, un homenatge a les víctimes de la Guerra Civil.

Per tancar la temporada, el mes de maig dos pallassos fracassats encarnats per Jordi Bonacholocha i Adrian Grösser arribaran al Igualada amb Pazzo (3, 4 i 5 de maig) per parlar-nos de lligams familiars i el relleu generacional. La programació acaba amb quatre dies de funcions de Més que un club (9, 10, 11 i 12 de maig), un monòleg interpretat per l’igualadí Joan Valentí que fa un repàs de la història de Catalunya a través de la història del Barça.

Abonaments ja a la venda

Ja estan disponibles els abonaments per a la Programació Gener/Maig 2024, que ofereix 3 espectacles per 36 euros amb un 33% de descompte. A més, pel fet d’adquirir aquest abonament també es podrà gaudir d’un descompte del 33% (de 6 €) per a la resta d’espectacles de la programació. Venda d’abonaments fins al 6 d’abril a www.teatreaurora.cat o bé trucant al 93 805 00 75 (només dies laborables).

