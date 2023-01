El Teatre de l’Aurora inaugura la Programació Gener/Maig amb “Ma solitud” de Guillem Albà

Aquest cap de setmana el Teatre de l’Aurora inaugura la Programació Gener/Maig 2023, que comptarà amb 9 propostes d’alt nivell i qualitat de teatre, teatre d’humor, comèdia i circ. Obrirà la nova programació el conegut clown Guillem Albà amb Ma solitud, un nou espectacle que arreplega el seu univers visual amb una experiència col·lectiva.

En un format íntim i a través de vint-i-cinc minuts de viatge, Ma solitud ens dona la mà per un recorregut que va de la comèdia a la poètica a través dels titelles i la comicitat. Guillem Albà redueix el seu cosmos creatiu a l’essència del seu art i ens proposa una experiència teatral i col·lectiva de proximitat en què les mans són el punt de partida. Aquesta part del cos que ens connecta amb la comunitat i ens retorna a allò tangible. Un homenatge a les mans i a tot allò que han creat perquè no quedin oblidades entre tecles, pantalles i l’acumulació d’informació d’avui dia. Una experiència singular per recordar la importància del que és humà, senzill i compartit. Un espectacle d’humor i emoció artesanal per a pocs espectadors.

Les funcions tindran lloc el divendres 13 i el dissabte 14 a les 19 h i a les 20:30 h i el diumenge 15 a les 18 h i a les 19:30 h.

Els 9 espectacles de la programació

La programació comptarà amb dues propostes de comèdia i teatre d’humor. Cartes d’amor (27, 28 i 29 de gener), en què els reconeguts actors Lloll Bertran i Àlex Casanovas protagonitzen una autèntica comèdia romàntica, divertida i emotiva i Hamlet.01 (17, 18 i 19 de març), Sergi Belbel dirigeix el primer acte de Hamlet convertit en una sessió de stand-up comedy amb Enric Cambray com a brillant intèrpret.

Els espectadors també podran gaudir de versions revisades de grans textos com L’amic retrobat de Fred Uhlman (14, 15 i 16 d’abril), una emotiva història d’amistat i descoberta enterbolida per l’ascens del nazisme a l’Alemanya de 1933. Protagonitzada per Jordi Martínez i amb Quim Àvila i Joan Amargós.

L’obra torna a l’Aurora després d’estrenar-se amb gran èxit el 2019. També es podrà veure La casa sin Bernarda (24, 25 i 26 de març) de Federico García Lorca amb una adaptació i direcció de Paula Errando. Una versió absolutament renovada del clàssic de Lorca amb cinc joves actrius dalt de l’escenari. També es podrà veure Ivan i els gossos (24, 25 i 26 de febrer) de Hattie Naylor, un commovedor espectacle sobre les vivències d’un nen salvatge urbà al Moscú de 1996, amb una brillant actuació del jove actor Pau Rosell.

La nova programació també inclourà dues propostes de circ molt premiades i aclamades pel públic i la crítica. Peix (4 i 5 de febrer) de la Cia. Hotel Iocandi, un personatge encisador i una canya de pescar. Un món que s’acaba: el peix gran sempre es menja el petit. Una emotiva proposta de circ amb una de les millors companyies del país. I MDR (Mort de Riure) (29 i 30 d’abril) de Los Galindos, un crim improbable, un judici dubtós i un càstig absurd…per morir-se de riure. Millor espectacle de circ als Premis de la Crítica 2021. Aquesta proposta tindrà lloc a L’Escorxador. Finalment, tancarà la programació l’anoienca Montse Pelfort Valentí amb l’estrena del seu nou espectacle Traç. Espai habitable en construcció (5, 6 i 7 de maig), on explora els conceptes d’espai, lloc i límit des de diferents

perspectives.

Abonaments ja a la venda

Ja estan disponibles els abonaments per a la Programació Gener/Maig 2023, que ofereix 3 espectacles per 36 euros amb un 33% de descompte. A més, pel fet d’adquirir aquest abonament també es podrà gaudir d’un descompte del 33% (de 6€) per a la resta d’espectacles de la programació. Venda d’abonaments fins el 16 d’abril a www.teatreaurora.cat o bé trucant al 93 805 00 75 (només dies laborables).