El Teatre de l’Aurora celebrarà el 25è aniversari amb “Guillem Albà & La Marabunta” a Cal Font

El Teatre de l’Aurora està de celebració. Vint-i-cinc anys enrere, concretament el 17 de maig de 1997, el teatre obria les portes a la ciutat com a nou espai independent de cultura. És per aquest motiu que el dissabte 14 i el diumenge 15 de maig l’Aurora celebrarà el seu 25è aniversari amb un programa d’actes que vol ser un agraïment a la ciutat i també als Amics i voluntaris que han fet possible el projecte tots aquests anys.

El dissabte 14 de maig tindrà lloc l’espectacle Guillem Albà & La Marabunta, un show de clown enèrgic i energètic, catapultat per la millor música en directe. L’espectacle, que serà gratuït, es podrà veure a les 20 h a la plaça de Cal Font. El diumenge serà el torn d’homenatjar els Amics i voluntaris. Per ells, l’Aurora ha organitzat una funció exclusiva de Hamlet.01 a l’Aurora. Un espectacle de Sergi Belbel protagonitzat per Enric Cambray en què Hamlet, protagonista de la tragèdia més famosa i celebrada de William Shakespeare, apareix davant els espectadors del segle XXI per a explicar, analitzar, comentar, disseccionar i jugar amb les rèpliques, personatges i accions del primer acte de l’obra. I ho fa ben bé com un comediant de Stand-up Comedy. Per arrodonir la celebració dels 25 anys, tindrà lloc una exposició de totes les portades dels programes de mà d’aquests 25 anys al vestíbul del teatre.

La cooperativa Unicoop Cultural, hereva de les històriques entitats cooperativistes que havien tingut com a seu l’emblemàtic edifici que alberga el teatre, amb el suport i complicitat d’entitats, institucions i ciutadans i ciutadanes, assumia el repte d’impulsar, per una banda, un espai de petit format, amb una programació professional estable i de qualitat, i que a la vegada fos un motor del dinamisme cultural i social al territori. Avui, vint-i-cinc anys després, el Teatre de l’Aurora és un referent cultural a l’Anoia i a la Catalunya Central.

L’Aurora vol agrair la col·laboració dels patrocinadors Grup Carles, Ultramàgic Ballons i Events; de les institucions Ajuntament d’Igualada, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i dels mitjans de comunicació AnoiaDiari, Canal Taronja, Ràdio Igualada, La Veu i La Cultural, que faran possible la celebració de l’aniversari.