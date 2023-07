El “Tasta la plaça” de Calaf consolida el seu èxit

Aquest passat dissabte 22 de juliol la plaça Gran de Calaf va acollir una nova edició del Tasta la plaça!!!, una proposta nascuda el 2015 que combina una excel·lent oferta gastronòmica amb la música en directe i el patrimoni i que cada any aplega més públic.

En aquesta edició, hi van participar fins a una dotzena de restaurants, bars, productors o cellers com: Formatges Veciana; els viticultors, La diferenta i Exibis; els productors ecològics, L’Horta lliure; la cooperativa rural, Territori de Masies; la botiga, La Senalla; i els bars i restaurants Llenegues, Folls, la Cuina del mercat, el Cafè del Casal, el Racó de Sant Martí i Gastro Fusió. A més, la Unió Esportiva Calaf va col·laborar oferint un servei de barra durant tota la vetllada.

A partir dels vals servits al llarg de la nit, es calcula que hi van assistir poc més de mig miler de persones i es van consumir uns 2.200 tastos. El funcionament del tast era el de cada any, cada persona havia d’adquirir un val amb 8 pessetes per un valor de 10 euros. Cada restaurador oferia tres opcions de tastos que podien ser plats freds, calents o postres per un preu d’entre 1, 2, 3 i 4 pessetes cada un, que la persona havia d’escollir i bescanviar.

D’altra banda, a la variada i gustosa oferta gastronòmica s’hi va sumar la proposta musical del grup Mak’ntes amb un repertori de cançons d’ara i sempre de pop i rock.