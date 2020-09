El Taller Àuria rep la Creu de Sant Jordi al Palau de la Generalitat

Aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, han entregat la Creu de Sant Jordi a diverses personalitats i entitats, entre elles a Tallers Àuria.

A l’entrega dels premis, el president ha remarcat que l’acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi viu des del 2018 una “greu i important excepcionalitat”, i ha remarcat: “A les edicions del 2018 i 2019 no hi érem pas tots, i enguany hi hem d’afegir la pandèmia provocada per la covid-19”. A més, ha lamentat que si bé no s’ha pogut celebrar aquest esdeveniment en el format habitual al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), ha aconseguit celebrar-se al Saló de Sant Jordi de la Generalitat, “potser un dels llocs més emblemàtics” del país.

“Un reflex” del que és Catalunya

El president ha enumerat els àmbits de pertinença dels diferents premiats, als qui ha reconegut: “Sou un exemple però també un reflex de què és Catalunya”, i també, segons ha dit, del seu compromís, que evidencia que Catalunya és un poble amb vocació de futur, personalitat pròpia i amb una història difícil, “amb ànima, amb passió, que malda per ser lliure: “La cultura és un exercici sense fi de conrear l’ànima: és llibertat de pensament, és humanisme”. Torra els ha demanat: “Generadors de talent, de cultura i de llibertat, honoreu el nostre país”.

En aquest sentit, el president ha citat Mercè Rodoreda, que deia que la millor manera que tenia d’honorar el seu país era fer la seva feina el millor possible. “Us vull agrair que hàgiu servit al vostre país tan bé que heu estat mereixedors d’aquesta creu de Sant Jordi”.

Àngels Ponsa: “Som un país extraordinari”

“Veure avui la sala tan plena de talent em fa creure que som un país extraordinari”, ha dit la consellera, Àngels Ponsa, que ha citat Josep Carner, de què es commemora el 50è aniversari de la seva mort. “Ens hauria agradat lliurar aquests guardons en unes condicions habituals”, ha destacat també la consellera, que ha celebrat que, malgrat tot, s’ha trobat la manera de lliurar-los.

De fet, ha defensat: “Ha estat enmig de la pandèmia que hem après a valorar la ciència la cultura i el coneixement”, i ha reivindicat que aquestes disciplines omplen l’ànima i permeten mantenir-se viu en tots els sentits. A més, ha agraït la tasca dels científics per fer front a la situació, ha dedicat un record a les víctimes, i en especial a l’historiador Jordi Monés i Pujol-Busquets, que va morir al març.

Ponsa ha reivindicat que en un moment com l’actual a la societat li ha tocat reinventar-se, donant lloc a desenes exemples de bones pràctiques, “amb gent amb empenta, que no s’atura i rema endavant”, i ha afegit: “No som un poble que es rendeix”. La consellera ha remarcat el coratge que ha dut a fer gestes extraordinàries al passat i al futur, i ha reivindicat recuperar part les llibertats.

“Volem viure en llibertat en tots els àmbits, de pensament d’expressió i col·lectiva com a nació. Ens volem sobrians”, ha dit Ponsa, que ha agraït els premiats de ser constructors d’un pensament crític: “Ara ens calen més que mai referents i ‘influencers’, persones amb virtuts i valors”, ha afegit la consellera, que ha assegurat que la Generalitat treballa amb la vocació i l’enginy per superar de la millor manera possible i amb els mínims inconvenients qualsevol repte que plantegi vida”, ha dit.