El Talent com a recurs clau a les organitzacions

És cert que cada cop es parla més de com ens afectaran les tecnologies (Blockchain, Intel·ligència Artificial, Machine Learning…) en el nostre dia a dia i, per descomptat, en el món empresarial. En tot cas, si ho analitzem amb una mica de perspectiva, fa molts anys que es comenta que ens caldrà adaptar-nos molt ràpidament a les tecnologies que van sortint per no quedar fora del mercat i si bé aquesta afirmació és del tot encertada, no és menys cert que, amb els anys, cada cop he vist que és més important poder comptar amb el talent adequat per assegurar l’èxit de les organitzacions.

I segurament talent i tecnologia són dos aspectes que van de bracet. És molt difícil treure el màxim profit d’una gran tecnologia, si no és que tens un gran talent a l’organització capaç de fer-ne l’ús més adequat d’aquesta.

En definitiva, què és primer? Tecnologia o talent? Segons la meva opinió, ambdues són prou importants, però segons la nostra experiència, és més complicat o difícil trobar el talent en el moment oportú i el lloc adequat. Amb diners és, més o menys, senzill comprar tecnologia. I en canvi, no sempre els diners són el principal motor per atreure talent.

La prova del que estic dient és que la major part de grans organitzacions es gasten força diners en posar en marxa polítiques d’atracció i retenció del talent. Tenen clar que tota inversió en aquesta línia acaba sent recuperada amb escreix i a força curt termini.

Un dels elements a tenir en compte per atreure talent, a part del que pugui posar en marxa la pròpia empresa (Employee Branding) és l’atractiu que pugui tenir el lloc on està l’empresa. És evident que Barcelona és molt més atractiva per un estranger que no pas Igualada i això ens genera un hàndicap important.

És per això que crec molt important que es pugui unir l’esforç que pot fer el món empresarial per atreure i retenir talent (encara hi ha molt camí a recórrer!) i el que es pugui fer des d’un àmbit més institucional (per exemple fent campanyes de comunicació internacionals explicant els atractius de la ciutat/comarca) amb l’objectiu de fer més fàcil que persones amb potencial, d’arreu del món, tinguin interès a cercar empreses per la nostra zona i així poder començar una espiral positiva de més talent, millors organitzacions i més riquesa per la ciutat i la comarca.

Ens hi posem?