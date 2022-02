El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i el president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, van signar telemàticament, el passat 18 de gener, un conveni de supervisió singularitzada.

Amb la formalització d’aquest conveni de col·laboració, el Síndic es compromet a oferir una

atenció singularitzada a la comarca, que es concretarà en la tramesa al Consell d’un informe anual que reculli la situació de les queixes tramitades que facin referència a les diverses administracions locals, així com un detall estadístic de les consultes provinents de persones i entitats residents i ubicades a l’Anoia. El síndic també podrà assistir a un plenari del Consell per exposar i debatre l’informe esmentat o als plenaris dels ajuntaments del territori que ho sol·licitin. El conveni també estableix l’obligatorietat del Síndic de fer un mínim de dues visites l’any a poblacions de la comarca per recollir les queixes i consultes que puguin tenir les persones residents.

Per la seva banda, el Consell divulgarà la figura del Síndic al territori i les diferents vies per accedir-hi sense necessitat de traslladar-se a Barcelona: per mitjà del telèfon gratuït 900 124 124, el web www.sindic.cat, per correu postal amb sobres de cobrament a destinació o

directament a través de l’atenció de personal assessor de la institució a la comarca, de manera presencial o telemàtica.

Amb la signatura d’aquest conveni ja són 42 els convenis de supervisió en funcionament. D’aquests, 38 són amb municipis, 3 amb consells comarcals –Cerdanya, Alt Urgell i Anoia– i 1 amb el Conselh Generau d’Aran.