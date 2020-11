El Síndic de Greuges constata la sobreoferta de places de P3 a Igualada

El Síndic de Greugues de Catalunya, Rafael Ribó, constata la “sobreoferta” de places de la fase educativa de P3 a Igualada, en una carta enviada a l’entitat “la Pública”, que aglutina les escoles d’educació infantil i primària de la ciutat. En la carta, que “la Pública” ha distribuït als mitjans, Ribó recorda que ja va demanar al Departament d’Educació de la Generalitat que “desenvolupés les actuacions necessàries per evitar la situació de sobreoferta al municipi d’Igualada, amb una anàlisi prèvia dels seus efectes sobre l’equitat del sistema educatiu”.

A través de l’informe de seguiment, el Síndic “constata” que el Departament d’Educació, en col·laboració amb la majoria de centres educatius del municipi, “va promoure una reducció de ràtios a 23 en l’oferta inicial a P3”, i especifica que “totes les escoles públiques i concertades ho van acceptar, menys les escoles Mowgli i Mare Diví Pastor”.

Alumnes amb necessitats especials

A la carta s’explica també que “es va decidir fer una reserva de places per a alumnat amb necessitats educatives específiques de 2 a P3 i de 3 a 1r d’ESO”. A P3, es van reservar 44 places (18 als centres públics i 26 als centres concertats), per un total de 31 sol·licituds d’alumnat amb necessitats educatives específiques (13 als centres públics i 18 als centres concertats).

I a 1r d’ESO, es van reservar 69 places (33 als centres públics i 36 als centres concertats) per un total de 62 sol·licituds d’alumnat amb necessitats educatives específiques (42 als centres públics i 20 als centres

concertats).

En relació amb la sobreoferta del municipi a P3, el Síndic “constata” que, “malgrat la reducció de ràtio, el Departament d’Educació va haver de tancar temporalment dos grups a les escoles Maristes i Escolàpies després del procés d’admissió d’alumnat, així com també augmentar un grup de 16 alumnes a l’Escola Emili Vallès. La situació de sobreoferta en la programació inicial va persistir”.

El Síndic constata que la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques és baix, 27 per un total de 444 sol·licituds a P3 (un 6,1%) i 55 per 677 sol·licituds a 1r d’ESO (un 8,1%). D’altra banda, “val a dir que hi ha centres sense cap alumne escolaritzat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques, alhora que també n’hi ha un, l’escola Escolàpies, que n’escolaritza més”, diu a la carta.

Finalment, el Síndic “ha reiterat al Departament d’Educació la necessitat de programar l’oferta del municipi a P3 de cara al procés d’admissió al curs 2021/2022 tot evitant la sobreoferta, que resulta perjudicial per a la segregació escolar, així com també la conveniència d’incrementar la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques a P3”.