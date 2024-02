El servei municipal d’ocupació va sumar l’any passat més de 600 noves persones inscrites per buscar feina

Publicitat

L’Ajuntament d’Igualada ha fet balanç de les primeres dades del Servei Local d’Ocupació i de l’Oficina Tècnica Laboral, que dona servei a persones que tenen algun tipus de trastorn mental de tota la comarca.

El servei d’ocupació ha sumat aquest 2023 un total de 628 noves persones que s’han inscrit per buscar feina, formar-se o millorar la seva posició laboral actual. Jordi Marcè ha destacat que des del departament, a banda d’inserir a les persones dins del mercat laboral “es fa una tasca importantíssima d’orientació, formació, acompanyament actiu en la cerca de feina i s’ofereixen eines necessàries per a la cerca activa de feina a aquelles persones que no en disposen”.

A banda, ha remarcat el regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament, Jordi Marcè, “es manté un contacte constant amb el sector empresarial per detectar i conèixer les mancances que tenen els diferents sectors empresarials de l’entorn i poder organitzar cursos i formacions en aquests àmbits”. Un bon exemple d’això són les Formacions Professionals Duals en confecció de gènere de punt i en assistència sociosanitària.

Aquest 2023, s’han dut a terme un total de 2.347 accions que inclouen serveis com ara Orientació individual, entrevistes ocupacionals, accions d’orientació grupal, sessions d’acollida o seguiment de persones en cerca de feina.

Pel que fa a les insercions laborals aquest passat any s’han inserit un total de 323 persones, per perfils o sectors cal destacar el sociosanitari i l’atenció a persones dependents, la logística, peó industrial, administratiu i servei de neteja. Es tracta d’una xifra lleugerament superior a la de l’any 2022 en què van inserir-se 309 persones.

Actualment el servei d’ocupació compta amb 147 ofertes vigents en actiu una dada viva que va modificant-se dia a dia. Els sectors amb més demanda ara mateix són el sector d’atenció a les persones dependents, la logística, neteja, administració i indústria manufacturera.

Aquestes demandes són les que permeten decidir i fomentar aquelles formacions que s’ofereixen des d’Ig-Nova Ocupació (Ajuntament d’Igualada) que s’adapten a les necessitats empresarials. Unes formacions que generen una alta inserció laboral.

En concret, aquest passat exercici s’han format 122 persones en un total de 9 cursos. Destaca la Formació Professional Dual sociosanitària que s’imparteix de la mà del CSSI i que ha tingut una inserció del 100% d’alumnes que l’han cursada.

Pel que fa als plans d’ocupació, aquest 2023 s’han gestionat també 45 contractes dins de plans d’ocupació amb un import per contractació de 856.743,78€.

