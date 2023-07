El Servei d’Informació i Atenció a les dones de la Micod ofereix advocada i psicòloga gratuïtes

El SIAD és un servei gratuït que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar o d’altres.

S’hi poden adreçar dones amb qualsevol consulta; s’acompanya tan a nivell emocional com jurídic en processos difícils de relacions de parella o de relació amb els fills i filles, en l’àmbit laboral, en dols per diverses pèrdues (separació, mort d’ésser estimat, canvi de residència, pèrdua de feina, etc.), adaptació a noves etapes o cicles vitals, i estats emocionals de tristesa i angoixa, entre altres.

El SIAD ofereix a les dones dels municipis de la Conca d’Òdena espais d’atenció individual i personalitzada, i en aquesta nova etapa es crearan espais d’intervenció en grup per tal de fomentar la sororitat, el recolzament en xarxa i de tribu entre les dones, amb temàtiques d’interès com poden ser l’autoconeixement, les emocions, la criança, la prevenció de les violències masclistes, la sexualitat, els dols i les relacions, entre altres. Totes les intervencions es realitzen amb perspectiva de gènere i amb una mirada feminista.

Si bé fins ara el gestionava una entitat externa, des d’aquest juliol el servei el gestiona directament la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD), que ha contractat diverses professionals de l’àmbit legal i psicològic per configurar un equip multidisciplinari que pugui atendre qualsevol petició o necessitat que tinguin les dones de la Conca d’Òdena.

Més hores d’atenció i més a prop de la gent són les dues grans novetats del nou SIAD, que ara oferirà servei els matins i tardes (abans ja s’oferia amb menys hores) i, a més de donar atenció personalitzada a Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, també es desplaçarà a la resta de municipis de la Conca d’Òdena (Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí) prèvia petició de les usuàries, si així ho desitgen.

Els serveis es poden demanar telefònicament al 667 90 37 32 a tots els municipis de la MICOD de forma presencial amb cita prèvia, o al correu electrònic siad@micod.cat.