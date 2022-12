El Servei de Farmàcia de l’Hospital renova la certificació de qualitat

El Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari d’Igualada ha aconseguit la certificació de qualitat ISO 9001:2015, atorgada per SPG CERTIFICACION, S.L. No és la primera vegada que el servei aconsegueix aquesta certificació, sinó que l’han renovat anualment des de l’any 2010, una mostra del compromís de tots els professionals de l’equip de Farmàcia per la qualitat, la seguretat i l’excel·lència assistencial dels serveis que ofereixen.

Concretament, les activitats acreditades són l’atenció farmacèutica a pacients hospitalitzats, ambulants i externs; la dispensació i distribució de medicaments a pacients hospitalitzats i externs; la Comissió de farmàcia i terapèutica, i l’elaboració de medicaments com les fórmules magistrals, les quimioteràpies i altres medicaments estèrils.

Segons Daniel Ferràndez, cap del Servei de Farmàcia “aquesta certificació no només és una mostra de la qualitat del servei, sinó que és una eina que permet treballar en un entorn de seguretat tant pels professionals com pels pacients del centre hospitalari, i esdevé un incentiu per a la millora constant”.

Les normes ISO 9000 són un sistema de gestió de la qualitat molt estès en l’àmbit sanitari i en altres sectors i activitats. Aquesta certificació suposa que una entitat externa, en aquest cas, SPG CERTIFICACION, S.L, supervisa el sistema de gestió de la qualitat d’una organització o servei i garanteix que s’ajusta a les recomanacions recollides a la norma, i que l’aplica adequadament.

L’equip del Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari d’Igualada està format per una vintena de professionals: farmacèutics especialistes en farmàcia hospitalària, farmacèutics residents que cursen la seva especialitat al centre i tècnics de farmàcia. Aquest servei, s’ocupa de l’atenció farmacèutica al pacient ingressat i extern, i de la gestió integral del circuit del medicament, des de l’avaluació de medicaments, i la seva elaboració i preparació, fins la seguretat en l’ús del medicament. També desenvolupa activitat en l’àmbit de la recerca, i exerceix una tasca docent, tant de pregrau, amb la docència d’estudiants del grau en Farmàcia de la Universitat de Barcelona i la Blanquerna – Universitat Ramon Llull, com de postgrau, amb la Formació Sanitària Especialitzada en Farmàcia Hospitalària.