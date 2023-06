El segon projecte de masoveria urbana d’Igualada busca joves per ser masovers

Després de l’èxit del primer projecte de masoveria urbana, l’Ajuntament d’Igualada, amb la col·laboració de la cooperativa Obrint Portes SCCL, iniciarà a finals d’any una segona actuació en aquest àmbit a la ciutat. L’objectiu és augmentar el parc d’habitatge de lloguer assequible per persones joves a Igualada mitjançant la masoveria urbana com a forma alternativa d’accés a l’habitatge. Aquest model, consisteix en un acord entre una part propietària d’una habitatge que requereix d’uns rehabilitacions per ser habitable, i una part masovera, les quals convenen una carència de lloguer per aquesta última a canvi de realitzar un seguit de millores a l’immoble. Per a conèixer-ne més detalls, es realitzarà una xerrada informativa el proper dia 29 de juny a les 18:00h a l’espai de Cal Badia.