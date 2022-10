El sector dels curtits va facturar 444 milions d’euros l’any passat, una xifra que el situa al ritme d’abans de la pandèmia

El sector dels curtits torna a tenir bona salut financera. L’any passat va facturar 444,2 milions d’euros, la qual cosa el situa en valors similars als que tenia abans de la pandèmia, amb prop de 2.700 llocs de treball, la gran majoria a l’Anoia.

Un informe elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona i el Laboratori AQR-Lab de la Universitat de Barcelona per a Leather Cluster Barcelona, explica també que, per cada 100€ de facturació directa del sector, se’n facturen 86 € addicionals a l’economia catalana.

Aquestes són algunes de les conclusions de l’informe, que compta amb el suport d’ACCIÓ de la Generalitat i que té per objectiu la quantificació de l’activitat del sector transformador de la pell, el seu impacte socioeconòmic i els efectes multiplicadors sobre l’economia catalana.

En aquest sentit, l’estudi afirma que fruit de l’activitat del sector transformador de la pell, Catalunya va facturar 444,2 M€ (quasi 1,22 M€ diaris). D’aquesta facturació, 239,1 M€ (el 54% del total) provenen de l’impacte directe per la pròpia activitat de les empreses del sector d’adobat i acabats de la pell, i 205,1 M€ (el 46%) s’expliquen per l’impacte indirecte i induït que genera el sector en altres activitats econòmiques (disseny i moda, confecció, recerca, química, sostenibilitat, serveis empresarials, restauració, comerç, transport, logística, etc.).

A més, el sector també contribueix al PIB de Catalunya en 183,3 M€, paga rendes salarials per valor de 94,4 M€ i contribueix al manteniment i/o creació de quasi 2.700 llocs de treball equivalents a temps complet. Finalment, fruit de l’activitat del sector transformador de la pell es van generar unes rendes fiscals de 62,8 M€ (IVA, IRPF, Impost de Societats i impostos municipals com IBI, IAE i altres taxes).

De fet, són especialment rellevants els efectes multiplicadors que té l’activitat del sector transformador de la pell sobre el conjunt de l’economia catalana:

– Per cada 100 € de facturació directa del sector, se’n facturen 86 € addicionals a l’economia catalana.

– Per cada 100 € de PIB generats de manera directa pel sector, se’n generen 206 € addicionals a l’economia catalana.

– Per cada 100 € de rendes salarials generades de manera directa pel sector, se’n generen 93 € addicionals a l’economia catalana

– Per cada 100 ocupats directes del sector, hi ha 97 ocupats més generats a l’economia catalana.

Així mateix, l’anàlisi també desprèn altres resultats en clau local com són que la comarca de l’Anoia suposa el 66% de l’impacte directe del sector en facturació sobre Catalunya, i el 50% de l’impacte total, i la ciutat d’Igualada concentra pràcticament la totalitat d’aquest impacte. Tanmateix, l’efecte total en facturació del sector s’estén a tota Catalunya, beneficiant-se, a més de l’Anoia (221,1 M€), les comarques d’Osona (49 M€), el Vallès Oriental (37 M€), Barcelonès (33 M€), Ribera d’Ebre (22 M€) i Vallès Occidental (20 M€).