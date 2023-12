El Saló de la Infància obrirà en torns de matí o tarda a partir del 27 de desembre

Publicitat

El Saló de la Infància arribarà aquest any a la 38a edició, carregat de novetats. Tornarà a ocupar l’espai de l’Escorxador, des del 27 de desembre fins al 4 de gener. Estarà obert, per primera vegada, en torns de matí o tarda, amb tancament al migdia. La regidora d’Infància, Patrícia Illa, ha explicat que la mesura es fa per programar millor l’aforament disponible i d’aquesta manera que la quitxalla pugui gaudir més de les activitats.

Per això, es podran adquirir les entrades a tiquetsigualada.cat a partir del 20 de desembre, i també de manera anticipada al punt de venda de la Sala Municipal d’Exposicions (carrer Garcia Fossas/Pl. Creu), especificant si es volen de matí o tarda i per quin dia. El Saló obrirà de 10:30 a 14 hores, i de 15:30 a 19 hores. El cartell d’aquesta edició és obra de l’artista local Xavier Mula.

Compartir