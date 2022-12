El Saló de la Infància d’Igualada ja ha obert les portes

Aquest dimarts va arrencar la 37a edició del Saló de la Infància d’Igualada que amb el títol “El Saló del Bosc”, tindrà lloc a l’Escorxador fins al 4 de gener.

El Saló compta amb les activitats més tradicionals com: actuacions d’entitats de la ciutat, zona d’aventura, inflables, llits elàstics, maquillatge, consoles o manualitats. No hi falten tampoc visites de la policia local de la ciutat amb un cotxe de policia, els bombers amb el seu camió o els traginers amb un dels seus carros. També s’hi troben activitats vinculades amb l’eix del bosc i la natura com per exemple una cursa d’orientació organitzada per la UEC.

Com a activitats noves, el Saló compta amb un laberint, un scaperoom i un stand amb material cedit per la Fundació ONCE. El dia 29 serà un matí sense sorolls perquè aquells infants que són sensibles davant molt soroll puguin gaudir de les activitats sense que els hi suposi un neguit. El Saló tindrà també l’espai de “La Cabana del Bosc” que oferirà diferents activitats i tallers com: contes, robòtica, ciències naturals o un espai creatiu.

Les activitats estan distribuïdes en diferents zones segons edats: zona nadons, petits i grans.

El Saló de la Infància estarà obert cada dia, fins al 4 de gener, entre les 10:30 i les 19:30h, a excepció del dia 31 de desembre, que només estarà obert fins a les 14h i el dia 1 de gener, que no obrirà portes.

El preu de l’entrada del Saló és de 3,50€, el preu de l’abonament és de 11€ per a 4 dies i gratuït per a menors de 3 anys i acompanyants majors de 12 anys. Les entrades del Saló enguany es poden adquirir per Internet a través de Tiquets Igualada https://tiquetsigualada.cat. D’aquesta manera es podrà complir amb l’aforament que permet la seguretat i comoditat al recinte i evitar fer cues innecessàries esperant per poder accedir quan l’aforament està complet.

En el cas que alguna família tingui dificultat amb aquest sistema les podran comprar presencialment al Punt d’Informació Cultural i Turística.