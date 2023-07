El RRRRec Festival celebrarà el 10è aniversari amb una gran festa

Aquest any el RRRRec Festival arriba al seu desè aniversari! Una fita destacada que no es compleix cada dia, i que es celebrarà amb una gran festa on la música pop – rock serà la protagonista.

La celebració es concentrarà en una sola nit, la del diumenge 27 d’agost 2023, i tindrà lloc a la plaça de Cal Font, un espai al centre de la ciutat per obrir el festival a tota la ciutadania i fer-la partícip d’aquests 10 anys de vida.

El cartell musical d’aquesta edició estarà protagonitzat per grups 100% igualadins que faran reviure l’esperit del Festival. Els primers en tocar seran els Karaokes Band. Els 6 components del grup oferiran una fusió entre el karaoke tradicional i versions musicals. Durant dues hores animaran a la gent a pujar a l’escenari a cantar en directe popurris i versions musicals conegudes interpretades per la pròpia banda. Tot un show dinàmic, divertit, participatiu, obert a totes les edats, que farà ballar a la tota la plaça. Passada la mitjanit, serà la banda igualadina The Forest Shotgun Motorcycle els encarregats de posar la música a l’escenari del RRRRec Festival. Una sessió de Dj’s a sis mans amb la millor selecció de funk, pop, rock i electro de tots els temps, amb un directe a mig camí entre la sessió i l’espectacle.

El RRRRec Festival va néixer el 2011 al barri del Rec d’Igualada sota l’empara de l’Associació Amics del Rec (després laBastida del Rec) amb la voluntat de reivindicar el barri com un espai viu i una zona cultural potent de la ciutat, on la música, sobretot la local, sempre ha tingut un pes important. Al llarg d’aquests 10 anys han passat per l’escenari del RRRRec Festival 67 grups de música pop, rock i electrònica amb caps de cartell com Albert Pla, Adrià Puntí, Mujeres, Ferran Palau, Ix!, Me and The Bees o Anímic. Des del 2018, l’Associació Manel Caro (La MaCa) és qui organitza el festival.

La desena edició del RRRRec Festival es celebrarà en el marc de la Festa Major d’Igualada, i comptarà amb col·laboració amb l’Ajuntament d’Igualada.