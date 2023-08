El RRRRec Festival celebrarà el 10è aniversari amb una gran festa

Aquest any el RRRRec Festival arriba al seu desè aniversari! Una fita destacada que no es compleix cada dia, i que es celebrarà amb una gran festa on la música pop – rock serà la protagonista.

La celebració es concentrarà en una sola nit, la del diumenge 27 d’agost, i tindrà lloc a la plaça de Cal Font, un espai al centre de la ciutat per obrir el festival a tota la ciutadania i fer-la partícip d’aquests 10 anys de vida.

El cartell musical d’aquesta edició estarà protagonitzat per grups 100% igualadins que faran reviure l’esperit del Festival.

Els primers en pujar a l’escenari seran els Karaokes Band que animaran a la gent a cantar en directe popurris i versions musicals conegudes interpretades per la pròpia banda. Passada la mitjanit, els igualadins The Forest Shotgun Motorcycle portaran la seva música a l’escenari del RRRRec Festival.

El RRRRec Festival va néixer amb la voluntat de reivindicar el barri del Rec d’Igualada com un espai viu i una zona cultural potent de la ciutat, on la música, sobretot la local, sempre ha tingut un pes important. Al llarg d’aquests 10 anys han passat per l’escenari del RRRRec Festival 67 grups de música pop, rock i electrònica amb caps de cartell com Albert Pla, Adrià Puntí, Mujeres, Ferran Palau, Ix!, Me and The Bees o Anímic.

La desena edició del RRRRec Festival es celebrarà en el marc de la Festa Major d’Igualada, i comptarà amb col·laboració amb l’Ajuntament d’Igualada.

El cartell

Dos grups musicals igualadins són els protagonistes de la desena edició del RRRRec Festival: Karaokes Band i The Forest Shotgun Motorcycle.

23:00h: KARAOKES BAND

Banda igualadina formada per 4 músics (bateria, baix, guitarra i teclat), una veu femenina i una veu masculina. Aquests 6 artistes oferiran una fusió entre el karaoke tradicional i versions musicals. Tot un show dinàmic, divertit, participatiu, obert a totes les edats, i sense pausa.

Durant 2h els Karaokes Band animaran a les persones del públic a pujar a l’escenari a cantar el karaoke i convertir-se en estrella per un dia. Tot, combinat amb popurris temàtics i versions musicals conegudes interpretades per la pròpia banda.

Karaokes Band és l’únic grup de karaoke en directe que compta amb un sistema de pantalles on es mostra les lletres de les cançons perquè tothom pugui participar i gaudir de l’espectacle.

Amb els Karaokes Band el show està assegurat.

01:00h: THE FOREST SHOTGUN MOTORCYCLE

La banda igualadina The Forest Shotgun Motorcycle són estranyes criatures del bosc que es nodreixen dels rajos lunars en les nits de lluna plena. Viatgen amb els seus vehicles motoritzats i, arribat el moment, es teletransporten a realitats alternatives. Llocs màgics que només es poden viure dins d’esferes visuals inintel·ligibles, on la grandesa de la vida sobresurt per sobre de totes les coses. Amants de les coses boniques, defensen tant l’amor com la destrucció, tot és creació!

EL RRRREC FESTIVAL

El RRRRec Festival va néixer el 2011 al barri del Rec d’Igualada, quan un grup d’artistes i persones relacionades amb el món de la cultura, i sota l’empara de l’Associació Amics del Rec, van organitzar unes jornades culturals i artístiques amb l’objectiu de difondre la bellesa del barri del Rec i així reivindicar-lo com una zona cultural potent de la ciutat.

Després de l’èxit de la primera edició l’any 2011, laBastida del Rec, l’associació que va néixer com a resultat d’aquella jornada d’activitats artístiques, es va instal·lar i recuperar un espai fabril, el Vapor de Baix.

Amb la voluntat de reivindicar i reclamar el barri del Rec d’Igualada com a un espai viu i de cultura de la ciutat, la Bastida va organitzar diverses activitats culturals durant tot l’any, entre aquestes, el RRRREC Festival. Una cita on la música sempre hi ha tingut un pes molt important amb gent com l’Albert Pla, l’Adrià Puntí, Mujeres, Ferran Palau, Ix!, Me and The Bees o Anímic. Des del 2018 les regnes organitzatives del festival les encapçala La MaCa, l’associació cultural al barri del Rec d’Igualada.