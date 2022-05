El Rotary Club fa entrega a Creu Roja dels 6.500 euros del concert solidari

Rotary Club Igualada ha fet el lliurament a Creu Roja Anoia del xec amb l’import que es va recaptar al concert solidari d’aquest any i que tenia com a objectiu contribuir en la compra d’un vehicle medicalitzat per a l’entitat. Així, l’actual president, Toni Font, acompanyat del futur president, Salvador Farrés, la tresorera Núria Díaz i el secretari tècnic, Vicenç López, van fer entrega d’un xec per valor de 6.500 euros.

Francesc Xavier Botet, president de Creu Roja Anoia, agraïa la iniciativa i manifestava que amb aquesta donació intentaran fer la compra, ja que els cal aconseguir altres aportacions, doncs el preu del vehicle és molt elevat. Botet va explicar que estan buscant altres donacions i que en cas de no trobar-les, consensuarien amb Rotary Club Igualada altres projectes de l’entitat on invertir aquests diners.

Per la seva part, Antoni Font, va explicar que Creu Roja té tota l’admiració del Rotary i que, en cas de que no es pugui fer la compra del vehicle, qualsevol altre projecte social i humanitari al qual es destini, serà ben invertit.

Rotary Club Igualada celebra cada Nadal un concert benèfic amb l’objectiu de contribuir en el benestar social i econòmic de la ciutat. Enguany, el concert, que es va celebrar al febrer, va anar a càrrec de l’orquestra simfònica Terres de Marca

Els socis de Rotary són líders empresarials i professionals en els seus camps, que presten servei en les seves comunitats i promouen el desenvolupament de la bona voluntat i la pau al món. Els 35.400 clubs rotaris, amb més de en més de 1.222.000 socis al món a 196 països i regions, porten a terme projectes de servei humanitari que inclouen la mitigació de la pobresa i la fam, la millora de la salut i l’educació, i la protecció del medi ambient en l’àmbit mundial i local.