El robot “A-jut” dona el tret d’inici del curs universitari al Campus Igualada

El Campus Universitari d’Igualada – UdL va celebrar dilluns 9 la inauguració del curs acadèmic 2023-2024. La novetat d’enguany va ser el robot “A-jut” qui va introduir a les autoritats, i al seu creador Jordi Cabau que posteriorment va oferir la conferència “SOMCare- Gestió robotitzada per combatre la solitud no volguda de les persones”.

La presentació va anar a càrrec del rector de la UdL, Jaume Puy, acompanyat de la regidora d’Universitats, Carlota Carner, de la directora general d’Universitats, Victòria Girona i del delegat del rector pel Campus Universitari d’Igualada – UdL, Carles Capdevila.

La primera part de l’acte es va focalitzar en l’increment d’estudiants del Campus, posant èmfasi en la gran novetat d’aquest curs, l’edifici del campus salut del Passeig Verdaguer, i també en l’augment del percentatge d’estudiants que han posat Igualada com a primera opció d’estudi; fet que, segons la regidora Carner “vol dir que s’està treballant en bona línia”. Carner va aprofitar per agrair a la UdL tota la feina, la complicitat i l’aposta que han fet per la Universitat a Igualada, i va donar les gràcies també a la Generalitat per ser còmplices d’aquesta aposta i contribuir per fer-ho possible.

El rector Jaume Puy, va aprofitar per fer un repàs a les accions dutes a terme per la Universitat al llarg del curs 2022-23; moltes d’elles eren centralitzades a Lleida, però, en clau de ciutat va remarcar que el nou Campus Salut acollirà 600 estudiants, i que segons Puy “és una aposta per atraure talent, retenir-lo i potenciar-lo”.

Posteriorment, Jordi Cabau (director del Group Saltó i llicenciat en Enginyeria Electrònica i en Gestió de Tecnologies de la Informàtica per la Universitat Ramon Llull), va iniciar la seva conferència explicant qui era el robot “A-jut”. Més enllà de sorprendre el públic amb l’aparició del robot -que caminava i parlava-, va explicar l’ampli ventall d’avantatges que pot oferir com a eina social amb capacitat de connexió amb els dispositius de salut. “A-jut” vol ser una eina pionera en recol·lecta de dades per poder així evitar certes situacions de risc, sobretot en persones en situació de vulnerabilitat o que es troben soles; és a dir l’objectiu principal és millorar la qualitat de vida dels usuaris. Tot i això, planteja certs reptes ètics; no deixa de ser una eina que funciona amb intel·ligència artificial, per tant, s’enfronta al repte del bon ús i gestió de les dades.

L’enginyeria informàtica en augeUna de les bones notícies del curs 2022-23 ha estat el gran èxit del curs d’enginyeria informàtica ofert al Campus Universitari d’Igualada – UdL. L’índex d’inserció laboral i l’àmplia varietat de sortides professionals en l’àmbit de l’enginyeria informàtica ha fet que s’hagi disparat la demanda. Enguany s’han cobert totes les places i s’ha hagut d’ampliar oferta respecte l’any passat, essent ara un grau que ofereix 45 places, 10 més que el curs anterior.