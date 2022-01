El restaurant MenjaB obre les portes

El dimarts 11 de gener ha obert les portes el restaurant MenjaB, de forma que Igualada compta amb una nova proposta gastronòmica. Aquest nou restaurant i cafeteria es troba situat a l’Avinguda Gaudí, 32 d’Igualada, als baixos del Residencial ViuB2, edifici gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI). Es tracta d’un local obert a tot el públic que ofereix esmorzars, dinars i sopars basats en la cuina casolana catalana, elaborada amb productes de proximitat, saludable i amb preus populars.

L’oferta inicial inclou Combos d’esmorzars per 4,5€, menús de dinar per 9,5€ que inclouen 1r plat, 2n plat, beguda, postres o cafè, combinadets d’entre setmana per 7,5€ i un ampli assortit d’entrepans i tapes. A partir del cap de setmana disposarà de brases tant per esmorzar com per dinar.

Ofereix un espai interior diàfan i una terrassa exterior. Els projectes dels gestors d’aquest restaurant, Karmen Justribó i Martí Sardà, es caracteritzen per un fort caràcter social, buscant que els espais públics tinguin un interès i ús públic, i amb l’objectiu que els clients surtin satisfets i trobin companyia, reflexió i complicitats.

El restaurant està tancat els dilluns, i obre de dimarts a divendres de 8:30 a 19:00, i els dissabtes i diumenges de 8:30 a 17:00. L’horari es pot ampliar si hi ha encàrrecs per sopars o altres àpats. El restaurant accepta grups, reunions i celebracions diverses. Per fer reserves, el telèfon i correu de contacte del Restaurant MenjaB són 623450252 i menjabigualada@gmail.com.