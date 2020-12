El restaurant i hotel Somiatruites rep l’Estrella Verda de Michelin

El restaurant i hotel Somiatruites rep l’Estrella Verda Michelin, un distintiu que la prestigiosa guia ha atorgat per primer cop en la seva edició del 2021 per tal de reconèixer els restaurants i xefs particularment compromesos amb la defensa del medi ambient. El guardó, expliquen, busca premiar l’esforç d’aquests establiments, independentment del nombre d’estrelles que tinguin, i fer-se ressò de les millors pràctiques gastronòmiques en l’àmbit de la sostenibilitat.

Ahir al vespre va tenir lloc la gala de presentació de la Guia Michelin Espanya i Portugal 2021, on es van revelar els establiments premiats amb aquesta distinció. El Somiatruites forma part dels sis restaurants catalans reconeguts amb l’Estrella Verda, al costat de projectes de la talla de Les Cols (Olot), Cocina Hermanos Torres (Barcelona), Lluerna (Santa Coloma de Gramanet), Casa Albets (Lladurs) i L’Antic Molí (Ulldecona). En total, s’han atorgat 21 Estrelles Verdes a Espanya i Portugal.

Els germans Andrés, al capdavant del restaurant i hotel Somiatruites, es mostres molt il·lusionats i satisfets amb aquesta distinció que reconeix la sostenibilitat, un dels pilars del projecte culinari i arquitectònic de Xavier i David Andrés. I és que l’abril de 2019, amb la inauguració de l’Hotel Somiatruites, projectat per l’arquitecte Xavier Andrés, el Somiatruites va reafirmar la seva aposta per una cuina més respectuosa amb el medi ambient. L’hort de la coberta, de 400m2, serveix com a aïllament tèrmic i la producció de vegetals de l’hort abasteix bona part de la matèria prima per confeccionar els plats del restaurant. Les plantacions es reguen amb l’aigua freàtica del barri, i les restes de verdura i pa que genera el restaurant serveixen d’aliment per a les gallines que, al seu torn, fan l’adob per l’hort. Un circuit tancat que genera un residu zero.

Així mateix, i per cinquè any consecutiu, el restaurant igualadí obté el distintiu Bib Gourmand de la Guia Michelin, que reconeix els establiments que ofereixen una proposta gastronòmica d’alta qualitat a preus assequibles.