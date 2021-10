El Regidor de Medi Ambient de Calaf, Tomàs Agulló Lloret, va formalitzar la seva renúncia a la sessió plenària celebrada el passat dilluns 27 de setembre. Després de dos anys al capdavant de l’Àrea de Medi Ambient va renunciar a l’acta de regidor per motius personals.

Al Ple, va pronunciar un discurs de comiat, en el qual va agrair el suport i la confiança als companys de l’equip de govern, i també, el respecte i la cordialitat als regidors de l’oposició. Així mateix, va dedicar unes paraules d’agraïment a tots els treballadors de l’Ajuntament, amb una menció especial al Cap de la Brigada Municipal, Francesc Miquel, i el Tècnic de Medi Ambient, Marc Arenas. També va posar en valor la feina “dura, exigent i sovint poc reconeguda” del personal de la recollida porta a porta.

Tomàs Agulló Lloret era regidor des de l’any 2019 i durant aquest mandat va gestionar la implantació del sistema de recollida municipal de residus porta a porta a Calaf.

Aprovació definitiva de la relació de béns i drets a ocupar a Cal Martorell

Un punt destacat del Ple va ser l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets a ocupar a Cal Martorell, amb els nou vots a favor de l’equip de govern i el GIC-VV i l’abstenció de Junts per Catalunya. Un cop es va aprovar provisionalment la declaració de necessitat d’ocupació al Ple del passat mes de juny, es va exposar públicament. Donat que no s’ha presentat cap al·legació i la relació de béns i drets a ocupar s’ha aprovat, es considera que la necessitat d’ocupació ha quedat acreditada i s’inicia el procés per determinar el preu amb els afectats.

El portaveu del GIC-VV, Jaume Simó, va indicar que votarien favorablement, perquè malgrat “la important despesa” estan a favor que l’edifici es converteixi en propietat del poble.

“No ens hi oposarem perquè entenem que s’ha d’arreglar, però no considerem que la valoració i el procediment siguin els més adequats i, per aquest motiu ens abstindrem”, va subratllar el portaveu de Junts per Catalunya, Joan Caballol.

Aprovació d’una modificació de suplement i generació de crèdit

Durant la sessió plenària també es va aprovar una modificació de suplement i generació de crèdit amb sis vots a favor de l’equip de govern, dos vots en contra del GIC-VV i una abstenció de Junts per Catalunya. L’objectiu d’aquesta modificació és dotar el pressupost amb el crèdit suficient, motiu pel qual es trauran 15.300€ del cànon de l’abocador i 39.506,51€ del fons de contingència. Així mateix, s’incorporaran les següents partides subvencionades per la Diputació de Barcelona: 4.221 € per realitzar arranjaments d’habitatges, 4.011,15 € pel Programa Orpheus i 9.300 € per la recollida porta a porta.

El portaveu de Junts per Catalunya, Joan Caballol, va assenyalar que no “obstaculitzarien” l’aprovació d’aquest punt i s’abstindrien.

El regidor del GIC-VV, Salvador Prat, va manifestar que la seva formació votaria en contra perquè havent-hi un pressupost aprovat consideren que “no té sentit” realitzar una modificació de crèdit.

“Un pressupost és una proposta d’intencions”, va contestar la regidora Montse Mases, i va afegir: “calcular exactament el que passarà durant un any és pràcticament impossible i, després de l’experiència del 2020, cal ser prudent a l’hora de fer els pressupostos”.

Altres punts del Ple

Al Ple del mes de setembre també es va aprovar el compte general de l’exercici 2020 amb sis vots a favor per part de l’equip de govern, dues abstencions del GIC-VV i un vot en contra de Junts per Catalunya.

Així mateix, es va aprovar per unanimitat una moció referent a la liquidació del model de finançament de l’exercici 2020 presentada conjuntament per tots els grups municipals: Junts per Calaf, GIC-VV i Junts per Catalunya.

Al torn de l’activitat de control, els dos grups de l’oposició van plantejar diferents qüestions vinculades amb el museu dels personatges de Calaf, la contractació de peons de neteja viària, la neteja i higiene de la piscina municipal, entre d’altres.