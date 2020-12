“El Rec s’ha de repensar a molts anys vista, però a curt termini cal pensar en el nord de la ciutat”

Joan Boix i Vendrells, President de l’Associació de comerciants

Nou Centre d’Igualada

Tinc 55 anys d’edat, i soc Llicenciat en Dret. He estat activista sindical i polític, i he col.laborat en diferents mitjans de comunicació de la ciutat durant molts anys. Des de fa sis anys regento el restaurant Cor Verd, a les Comes. També soc president de l’associació comercial Nou Centre.

En el seu moment la vostra associació va representar tot un canvi, perquè fins llavors gairebé sempre hi havia hagut només una entitat comercial a la ciutat. Era necessari?

Sí, i no per dividir, sinó per sumar. Tot el que és la zona nord, que l’entenem com els barris de Set Camins, Poble Sec i les Comes, estaven una mica abandonats. Va néixer sobretot per promocionar un pàrquing, que és el que hi ha al carrer de la Pobla de Claramunt. A partir d’aquí es va bastir una associació que està consolidada, i que serveix per recordar a la gent que no tot el comerç està al centre, sinó que hi ha altres parts que s’han convertit en nous centres comercials i en expansió. Això va suposar un trencament amb la manera d’entendre les coses en aquell moment, i en portar també activitats fora del centre clàssic, així com la manera de veure i de promocionar allò que és una Associació de comerciants tradicional.

Ho heu aconseguit?

Estem en el bon camí. Avui tenim consolidats uns 75 associats, des de fa uns tres anys. Hem arribat a 90, ara som prop de 80, però mai hem baixat de 75. Això significa que estem consolidats, i també serveix per visualitzar el comerç fora del centre i especialment el comerç de proximitat. Penseu que si hi ha una zona en expansió del comerç a la ciutat, en el més ampli sentit de la paraula, és al nord. I no només en el petit comerç, sinó les grans superfícies. Esclat, Lidl, Mercadona, Carrefour, Caprabo… Es va consolidant com una gran zona comercial de manera evident. També moltes vegades ens oblidem del comerç que ve de persones d’origen xinès, que a l’avinguda Mestre Muntaner té dues superfícies importants i vuit negocis més. Els hem de tenir en compte, i també hem d’anar acostant-nos a aquesta gent, perquè formen part del teixit comercial. El que ens ha donat Nou Centre és aquesta àmplia visió que no es tenia abans.

La gent de la comarca ho coneix prou bé, això que dius?

La visió d’Igualada com a eix comercial segueix consolidant-se. El comerç en les petites localitats està desapareixent, i el nucli principal és Igualada. Com més oferta hi hagi, com més zones comercials hi hagi, més serà la ciutat un pol d’atracció.

Què li manca a Nou Centre per ser un espai comercial consolidat de forma definitiva?

Que els comerciants de la zona ens ho creiem més, i que sapiguem transmetre-ho d’aquesta manera. És molt important que vagi creixent en nombre de negocis, i que a més a més, hi hagi diversitat d’oferta, també cultural, en tots els àmbits. No només ha d’haver-hi oferta comercial, també de restauració, que ja n’hi ha. Potser a la part de l’avinguda Barcelona i dels Set Camins és més de negocis i menys de restauració, i a les Comes és diferent… En el futur hauríem de plantejar-nos què fem amb la part de les Comes que dóna a les avingudes Europa i Països Catalans. En qualsevol cas, ens ho hem de creure més. Durant la pandèmia s’ha vist clarament el suport de l’Ajuntament a totes les zones comercials, de donar-nos ànims i ajuda entre nosaltres. I a intentar potenciar-les.

Quines haurien de ser les inversions a fer en aquest espai per potenciar-lo més? Aviat s’obrirà un Centre Cívic als Set Camins…

El Centre Cívic servirà per descentralitzar una mica els serveis bàsics municipals de la ciutat. Hauria de servir no només per fer activitats, o perquè les entitats tinguem un lloc per a reunir-nos, sinó també per als serveis municipals. La zona més poblada de la ciutat no és el centre d’Igualada. És el nord. Per què per a qualsevol gestió municipal s’ha de baixar al centre? Després, el que cal fer, i sé que això és més polític, és repensar cap on ha d’anar la ciutat de manera global. Es parla molt del Rec, però penso que hi ha zones on és més coherent i lògic repensar i planificar… El Rec s’ha de repensar a 20-30 anys vista, però a curt i mig termini cal pensar en altres zones, com el nord de la ciutat.

Fent què?

Fires, per exemple. Ja en fem una, Naturveg, que té prou èxit. Però se’n podrien fer més. I activitats. De la Festa Major, per què no. I en altres èpoques de l’any. Si la pandèmia ens deixa, aquest any l’Ajuntament ja ha decidit fer les cantades de Nadal en diferents punts de la ciutat. És una idea que s’hauria de repetir. Però més enllà d’això s’ha de pensar Igualada en global, pensar cap on hem de créixer i com. Si no es vol fer un gran POUM i s’ha de fer tot de forma quirúrgica, hi ha moltes fórmules per fer-ho. És clar que s’han de fer plans d’ordenació urbanística, però és més important tenir una visió àmplia. L’actual govern d’Igualada té aquesta visió, però ens hem d’atrevir a fer-ho. Ara no es poden fer plans, com al Rec, a molts anys vista, sinó a curt termini, i tenir en compte l’habitatge assequible, una millor mobilitat, tot el tema industrial… Igualada és un espai fantàstic per implementar una Smart City, una ciutat intel·ligent. Ho tenim tot! Falta aquesta visió global de ciutat, i cap de les forces polítiques actuals ho té en compte, l’únic lloc on hem trobat idees similars és en l’actual equip de govern.