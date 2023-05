El Rec.0 tanca portes havent posat el focus sobre futur del barri

Aquest dissabte ha tancat portes l’edició de primavera del Rec.0, el festival de pop-up stores del barri del Rec d’Igualada, que durant quatre dies ha reivindicat sota el lema “Vota Rec” un pla urbanístic pel barri igualadí que el preservi i l’ompli de vida.

En total han estat més d’un centenar de marques, repartides en un gran circuit urbà d’aproximadament un kilòmetre i mig, les que han pogut vendre els seus estocs en prop d’una seixantena d’adoberies convertides en botigues de moda efímeres. Les marques fan un molt bon balanç global de les vendes realitzades al llarg dels quatre dies de festival. Dimecres, dijous i dissabte es van registrar unes xifres molt bones d’assistència i de vendes, i divendres van quedar per sota l’habitual a causa de la pluja, que va obligar a suspendre algunes de les activitats programades. En total, però, es calcula que s’ha mantingut el nombre d’assistents de les darreres edicions: al voltant de cent mil persones han passat pel Rec.0 en aquesta edició de primavera. Enguany, des de l’organització, s’havia reforçat el servei de transport amb l’ampliació del nombre de busos trànsfer per tal de garantir la fluïdesa entre el pàrquing gratuït, situat a la zona universitària, i el circuit Rec.0.

Durant quatre dies, el barri industrial del Rec d’Igualada s’ha omplert de vida gràcies a les botigues, i també als més de 40 punts gastronòmics que han ofert propostes diverses i de qualitat, i a la vintena d’activitats culturals gratuïtes i obertes a tots els públics com concerts, tallers, taules rodones, presentacions de llibres, etc. Enguany, cal destacar l’èxit d’assistència a la taula rodona que ha tractat sobre el futur del barri del Rec, on hi ha participat diferents joves vinculats al barri, un espai on s’ha generat debat amb el públic assistent; i també a les visites guiades per descobrir el passat, el present i el futur de les velles adoberies i del procés industrial de l’adob de la pell.

L’ampliació a dos dies del Mercat d’Intercanvi Rec.0 ha estat un èxit rotund: s’han intercanviat més de 10.000 peces usades, i les peces sobrants han estat entregades a Botiga Amiga.

L’estrena de Recpremèiere, l’esdeveniment privat on s’ha presentat la marca de moda emergent BuenDia 0222 la nit de divendres, ha tingut molt bona rebuda. Ha comptat amb la presència de prescriptors de moda, influencers i periodistes, que han pogut conèixer de primera mà la proposta monoducte de Pol Calvet i Sira Yeste: un texà unisex sense costures amb una silueta amb molta presència i influenciada per l’estètica dels 90.

Marina Iglesias, cofundadora del festival, valora molt positivament aquesta edició: “a més de les bones xifres d’assistència i de vendes, s’ha aconseguit posar el focus en el futur incert del barri adober igualadí”.

La propera edició del Rec.0 tindrà lloc durant la primera quinzena de novembre de 2023, i en breu es confirmaran les dates.

Rec.0 va néixer l’any 2009 a Igualada per donar a conèixer el barri del Rec, un enorme espai urbà amb un patrimoni arquitectònic industrial únic que es veia amenaçat pels plans urbanístics d’aleshores. Després de 13 anys, Rec.0 s’ha consolidat com un festival de moda de referència on un centenar de marques de moda de tot tipus s’instal·len durant quatre dies en un entorn únic com són els locals de les velles fàbriques de pell d’un barri declarat patrimoni industrial de Catalunya.