El rebozo, la tècnica mexicana per alleujar el dolor i facilitar el progrés del part

Les llevadores de l’Hospital Universitari d’Igualada s’han format en aquesta tècnica d’origen mexicà que, mitjançant l’ús d’una tela rectangular, ajuda a les embarassades a relaxar músculs, articulacions i lligaments.

El “rebozo” és una peça de tela d’origen mexicà de forma rectangular i generalment de cotó o de llana. S’ha utilitzat durant molts segles per ajudar les dones durant l’embaràs, el part i el postpart. En els darrers anys ha emergit com una tècnica obstètrica no invasiva basada en l’evidència que, a través del relaxament de la fàscia muscular, el diafragma, el sòl pelvià i l’abdomen, permet alleujar el dolor durant l’embaràs i crear l’espai per facilitar la rotació dels nadons, estimular l’inici del procés de part i afavorir la fisiologia i biomecànica del naixement.

Aquest fulard s’utilitza en diferents moviments com són el “manteo”, la vibració, les compressions, la tracció, la suspensió i la fluïdesa, segons el seu objectiu: relaxar o alliberar tensions, mobilitzar, o revertir malposicions fetals. Les llevadores de l’Hospital Universitari d’Igualada s’han format en aquesta tècnica, que combinen amb estiraments individualitzats amb màrfega o pilota, i massatge abdominal i diafragmàtic amb olis essencials.

El rebozo durant l’embaràs

La tècnica del “rebozo” està indicada durant l’embaràs per alleujar les tensions lumbars, ciàtiques o cervicals que es creen degut als canvis fisiològics propis de la gestació, com la curvatura lumbar. L’ús d’aquesta peça de tela per sostenir el ventre de l’embarassada permet alliberar la tensió de l’esquena i dels malucs, ajudant a compensar aquests canvis fisiològics, relaxant i descontracturant les zones on s’acumula la tensió. És ideal, també, combinar el “rebozo” amb els estiraments.

El rebozo durant el procés de part

Durant el part el “rebozo” pot ser un bon aliat, tant per afavorir la mobilitat i l’obertura dels espais de la pelvis, com per relaxar teixits com lligaments, fàscies, musculatura i sòl pelvià. Tot plegat, ajuda a estimular l’inici del procés de part i facilita el correcte posicionament del nadó, en el cas que no es trobi en posició cefàlica, longitudinal i flexionada, que és la ideal per aconseguir un part vaginal. Durant el part, ens ajuda a reduir el dolor i augmentar el confort matern. Aquesta tècnica es pot acompanyar, també, d’estiraments, massatge abdominal i diafragmàtic o aromateràpia, per activar l’alliberació d’endorfines i serotonina. Aquestes hormones contribueixen a relaxar el cos de la dona i tenen, també, una repercussió emocional que suposa una gran ajuda a nivell biopsicosocial.

El “rebozo” permet que la parella o acompanyant de la dona embarassada tingui un rol actiu en l’acompanyament, tant en els pròdroms (signes precursors del part) com en el propi procés de part. Un rol present que fomenta la confiança i la tranquil·litat i és clau per establir una relació de col·laboració i un sentiment de treball en equip, que tindrà una repercussió positiva en el moment del postpart, quan la relació de parella viu un canvi important degut a l’arribada d’un nou membre a la família.

En definitiva, el “rebozo” és una eina més que ens ajuda a acompanyar durant l’embaràs, el part i el postpart per aconseguir un benestar físic i emocional en un moment únic a la vida de les dones.

