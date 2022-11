El PSC vincula el perfil anònim IgualadaNews amb Esquerra i demana explicacions urgents per l'”enorme irresponsabilitat”

El PSC afirma que ERC està darrere del perfil Igualada News a les xarxes socials creat a l’any 2020. Es tracta d’un perfil anònim, que té 25.000 seguidors, i que “es ven com un mitjà de comunicació quan en realitat és un perfil controlat per un partit polític”. Aquest és el resultat de la investigació que s’ha fet fins que ha quedat al descobert la seva vinculació amb ERC.

Segons la investigació feta durant el mes d’octubre, la pàgina web d’Igualada News comparteix el mateix servidor i la mateixa direcció IP amb la pàgina web d’ERC Igualada. Les dades de registre, consultades amb una cerca inversa de la direcció on s’allotja Igualada News, revelen que les dues pàgines web estan registrades des de la mateixa localització física i el mateix proveïdor.

La investigació, tot i això, no finalitza aquí. Les dades de registre de la pàgina web d’Igualada News descobreixen una altra connexió amb ERC: la direcció IP on estan allotjades les webs d’Igualada News i ERC Igualada també alberga la pàgina web de Galop S.L., que és l’empresa audiovisual propietat d’un dels membres de la direcció d’ERC Igualada, Joan Mangues, tal i com diu el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

El cercle de connexions entre Igualada News i ERC Igualada el confirma, també, la plantilla predeterminada que utilitza la pàgina web galop.cat, l’empresa de Joan Mangues, que és exactament la mateixa que igualadanews.cat.

El PSC demana explicacions “urgents” a ERC Igualada i considera “inadmissible” l’ús de perfils anònims que es venen com un mitjà de comunicació quan, en realitat, són perfils controlats políticament. “És una obligació moral i democràtica que la candidata d’ERC a Igualada, Alba Vergés, doni explicacions i reclamem que ho faci urgentment”, comenten.

El PSC, a més, considera que “la utilització del pretés mitjà de comunicació Igualada News des d’un partit polític pot tenir finalitats d’alteració de l’opinió pública i, per tant, és una actuació il·legítima i un perillós precedent per la democràcia”. Els socialistes afegeixen que “actuar d’amagat, fent creure el que no és tot aprofitant l’anonimat de les xarxes socials és una gran irresponsabilitat i més si la fa un partit polític que hauria de ser exemplar en aquesta mena de comportaments. Demanem a ERC que doni la cara i expliqui perquè el seu partit permet aquest joc brut”.

D’altra banda, el PSC posa en valor la tasca dels mitjans de comunicació de la ciutat que treballen amb criteri periodístic, donant la cara i amb noms i cognoms al darrere mentre que el contingut d’Igualada News no està firmat per ningú i són simples titulars sense aprofundir en les notícies ni complir les regles bàsiques del Periodisme. El PSC considera que el que ha fet ERC és “d’un baix nivell absolut i una enorme irresponsabilitat”.

El PSC, finalment, es pregunta “per què ERC ha creat un perfil anònim de notícies i no respecta la feina dels mitjans de comunicació existents a la ciutat on hi treballen professionals de la informació i són empreses que es dediquen a això”. Els socialistes també demanen que ERC aclareixi “si el que busca amb Igualada News és alterar i controlar l’opinió pública de la ciutat. Estem davant un fet extremadament greu”.