El darrer ple de la present legislatura del Parlament de Catalunya va concloure amb l’aprovació d’una moció que insta al Govern de la Generalitat a destinar en els propers quatre anys 1.000 milions d’euros per fomentar la indústria de la innovació basada en la tecnologia i el coneixement, en sectors estratègics com l’automoció i la seva transformació digital, la intel·ligència artificial, les biotech o la indústria 4.0. En aquest marc, s’acorda també desenvolupar plans de xoc territorials per tal de fer front a la difícil situació que viuen algunes comarques a causa del tancament d’empreses, tals com el Penedès, l’Anoia o l’Ebre, molt perjudicades per l’atur i la falta d’horitzó industrial.

Així mateix, la moció acorda impulsar el Pla director urbanístic d’activitat econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO) per tal de recuperar el teixit productiu del territori i poder atraure inversions en economia digital que generin ocupació real. La majoria dels partits polítics, tret de l’abstenció de Ciutadans i el refús de la CUP, va concordar en la necessitat de promoure el desenvolupament empresarial del territori per combatre la crisi industrial que viu Catalunya. Les retallades de fins el 30% en les inversions durant els últims 10 anys han fet minvar la capacitat de transformació del sector cap a una indústria 4.0, preparada per afrontar els reptes presents i futurs en innovació, digitalització i sostenibilitat.

NOTA DE PREMSA

Per Francisco Guisado, portaveu del grup socialista a l’Ajuntament d’Òdena i exalcalde, “aquesta moció és un primer pas perquè tots els partits polítics ens posem les piles i defensem un projecte motor per a la revitalització de l’economia al territori, vetllant per un pla urbanístic sostenible.”

Òdena, motor de la transformació digital de Catalunya

L’exalcalde socialista recorda que l’any 2009 es va arribar a un consens per la construcció d’un polígon de gran format a Can Morera i que va quedar recollit en el PDUCO i en el Pla territorial parcial de les Comarques centrals (PTPCC).

La Generalitat, a través dels seus consellers, s’han compromès públicament i amb la compra de sòl per part de l’Incasòl. L’any 2017, l’aleshores conseller Rull va anunciar que la redacció del PDU d’abast supramunicipal serviria per classificar i ordenar diversos sectors per acollir activitats econòmiques: un de més de 300 hectàrees, al nord d’Igualada, que permetrà disposar de parcel·les de grans dimensions, i un altre sectors discontinu, que en total abasta un àmbit de 43 hectàrees, a l’oest d’aquesta ciutat.

Guisado confia que el PDUAECO, que està en procés d’elaboració, “reculli la zona del Pla dels Ametllers i Can Morera, ja que és l’espai idoni per dur-hi a terme aquest projecte tecnològic que ens permetrà liderar la transformació digital i ubicar la Conca al mapa a escala internacional”. Amb un terreny de 200 hectàrees, la nova indústria 4.0 pot desenvolupar-se en un polígon engegat per la iniciativa privada mitjançant un centre de dades de gran capacitat alimentat amb energies renovables per garantir el màxim autoconsum i l’autogeneració.