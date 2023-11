El PSC entra al govern de Cabrera d’Anoia

L’Ajuntament de Cabrera d’Anoia va comunicar fa uns dies que amb la intenció de resoldre “els problemes d’abastiment d’aigua” que “han portat a la pitjor crisi per la qual ha passat el nostre municipi en els darrers anys”, neix el pacte de govern JUNTS-PSC a Cabrera d’Anoia. El consistori explicava que “és necessari prendre decisions i unir esforços per tal de fer front a aquesta situació, cal un govern fort i disposat a treballar en benefici del municipi.” Amb aquesta unió Cabrera d’Anoia també pretén unir forces amb la Diputació de Barcelona i Consell Comarcal de l’Anoia, on governen els dos partits.

L’Ajuntament espera que aquest pas “sigui l’impuls necessari per a poder solucionar les necessitats de Cabrera de la millor manera possible.”