El PSC d’Òdena creu que Can Morera és “l’única alternativa viable” per fer-hi el macropolígon

“Can Morera és l’únic sector viable per desenvolupar un projecte tecnològic que permeti liderar la transformació digital i ubiqui la Conca al mapa a escala internacional”. Així ho ha manifestat en roda de premsa Francisco Guisado, regidor i portaveu del grup municipal PSC Òdena Progrés a l’Ajuntament d’Òdena. Guisado també ha aprofitat per denunciar la seva preocupació per la deriva que ha pres el Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO).

Can Morera és l’única alternativa viable

Guisado lamenta que des d’alguns sectors es descarti sistemàticament per raons polítiques el sector comprès des del Pla dels Ametllers, avui propietat de l’Incasòl, i Can Morera, estretament lligat als eixos viaris i ferroviaris, “un plantejament que només té sentit si va lligat a un sòl industrial”, ha dit Guisado.

L’ex alcalde d’Òdena assegura que el sector de Can Morera és l’únic viable per albergar un projecte d’indústria 4.0 que lideri la transformació digital a Catalunya i a Europa. Entre d’altres factors, afirma que “és l’àmbit que redueix al màxim l’afectació veïnal, té poc impacte natural, crearà llocs de treball de qualitat, atraurà altres empreses del sector tecnològic i teixit social i, a més, és l’únic que té la capacitat d’oferir les grans parcel·les requerides”. Guisado destaca també que una de les virtuts del projecte és, precisament, que “serà engegat mitjançant la iniciativa privada ja que, en temps de crisi econòmica i sanitària per la Covid-19, els diners públics han de ser destinats a altres necessitats socials més prioritàries”.

Can Titó, descartat, i el pla d’Oranies, inviable

El portaveu socialista recorda que Can Titó ha quedat descartat per l’oposició del govern municipal de Vilanova per l’impacte natural i l’afectació d’un sòl d’esbarjo per a bona part de la ciutadania de la Conca. D’altra banda, adverteix que el pla d’Oranies, en el sector de l’aeròdrom i que s’està erigint com a alternativa, és un sòl que està especialment protegit en els planejaments supranacionals vigents pel seu alt valor estratègic i que no pot quedar hipotecat per la construcció d’un polígon.

La seva proximitat a l’A2 i la seva ubicació entre Igualada, Òdena i Vilanova del Camí fa que hagi de ser un terreny destinat a equipaments supramunicipals destinats a la ciutadania del territori. A més, afirma que, degut a aquest caràcter estratègic, la Generalitat ja va denegar la proposta de construcció d’una àrea industrial en el passat, pel que és una alternativa inviable.

L’actual PDUCO no pot quedar en paper mullat

El regidor del PSC recorda que fa 15 anys es va arribar a un consens per la construcció d’un polígon de gran format a Can Morera i que va quedar recollit en el PDUCO i en el Pla territorial parcial de les Comarques centrals (PTPCC). Aquest pacte va ser signat pel mateix Guisado en qualitat d’alcalde d’Odena, pel llavors alcalde d’Igualada Jordi Aymamí, la família Singla com a propietària del terreny i el llavors President Delegat de l’Estat del Consorci de la Zona Franca, Manel Royes, a més de tenir el suport de la resta d’alcaldes i regidors de la zona, així com dels agents econòmics i socials de la ciutat, empresaris i sindicats. Per aquesta raó, Guisado considera que “no es pot fer cas omís als compromisos adquirits per part de diversos consellers de la Generalitat al llarg dels anys per la voluntat d’alguns governants actuals”.

Per tot això, Guisado insisteix en que “paralitzar tots els projectes no és una alternativa viable pel territori, doncs es perdria una oportunitat única de revitalitzar la seva economia”. Per aquesta raó proposa un pacte a Maria Sayavera, alcaldessa d’Òdena, per recuperar Can Morera, descartar el pla d’Oranies i que es revitalitzi el consens dels alcaldes de la Conca per apostar per l’únic projecte que considera vàlid. Tanmateix, reivindica que el projecte cal que vagi de la mà de la Generalitat, ha de tenir interès general i significar una forta empenta per reactivar l’economia de la Conca d’Òdena, alhora que ha de ser un focus de creació d’ocupació i formació pels joves de l’Anoia. Si finalment, i passat un temps prudencial, no es desenvolupés el projecte, proposa que el sòl torni a ser rústic de manera sistemàtica.