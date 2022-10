El PSC denuncia que la Generalitat es nega a fer una comissaria de Mossos a l’Anoia Sud

El 6 de juny del 2022 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Proposta de Resolució presentada pel PSC, a través del diputat Jordi Riba, per reclamant millores en l’organització del cos de Mossos d’Esquadra a l’Anoia Sud per garantir la seguretat ciutadana i la cohesió social. Entre els acords presos, el Govern de la Generalitat es comprometia a estudiar la necessitat de dotar d’una nova comissaria de Mossos a l’Anoia Sud, així com portar a terme les actuacions de reorganització, tant a nivell funcional com de dotació d’efectius, per millorar el servei policial.

El PSC denuncia que, mentre que Esquerra va votar a favor de la comissaria dels Mossos a l’Anoia Sud al Parlament, des del govern en fa una altra des del govern, ja que la resposta del Departament d’Interior que encapçala Joan Ignasi Elena, ha estat una negativa total a realitzar qualsevol reorganització del cos de Mossos d’Esquadra a l’Anoia Sud.

Els grups municipals del PSC als ajuntaments de Piera, Masquefa i els Hostalets consideren “molt greu i negativa pel territori aquesta resposta, ja que posa en perill la cohesió social a l’Anoia Sud posant en dubte drets tan fonamentals com els de convivència o propietat”. Els tinents d’alcalde de Piera, Javier Perellón i Carme González, el tinent d’alcalde de Masquefa, Dani Gutiérrez, i el regidor i exalcalde dels Hostalets, Dani Vendrell, consideren que “l’Anoia Sud està oblidada pel govern de la Generalitat i l’engany d’ERC amb la comissaria, votant una cosa al Parlament però fent la contrària des del Govern, n’és una mostra. Ho lamentem”.

Quan va entrar en funcionament la única comissaria de Mossos d’Esquadra a l’Anoia l’any 2004, l’Anoia Sud tenia una població de 25.000 habitants. El 2020 la població ha augmentat considerablement, sent de 42.500 habitants. Com a conseqüència d’aquesta important evolució demogràfica, des del PSC creuen que la planificació de la distribució i organització dels efectius policials dels Mossos d’Esquadra presenta un desajust evident amb l’estructura poblacional actual i per tant amb l’evolució de les necessitats de serveis policial que s’ha produït en paral·lel a l’augment demogràfic.

El PSC recorda que “l’estructura urbanística del territori, format per nuclis urbans i gairebé 25 urbanitzacions fa inviable el control i el coneixement de la realitat territorial per part de Mossos”. A això s’ha de sumar “el dèficit d’infraestructures viàries entre Igualada i l’Anoia Sud, que fa que els temps de reacció siguin excessivament alts, o les incidències provocades per la descoordinació entre les comissaries d’Igualada i Martorell que han comportat temps de reacció excessius”.

Malgrat la resposta negativa del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, el PSC de Piera, Masquefa i els Hostalets continuarà reclamant “un model policial pel territori que garanteixi la cohesió social dels nostres veïns i veïnes a través de la seguretat ciutadana i una presència dels cossos de seguretat dimensionada i consolidada al nostre territori amb la creació de la comissaria de l’Anoia Sud”.