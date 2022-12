El PSC demana augmentar la seguretat de les obres a la C-15

El PSC Anoia demana a la Generalitat que corregeixi totes les deficiències de seguretat que presenta la senyalització de les obres de la carretera C-15 des de la Pobla de Claramunt fins a Vilafranca del Penedès. El partit presentarà una moció al Ple del Consell Comarcal amb aquesta demanda i també als ajuntaments de la comarca per fer arribar la reclamació des del territori.

El PSC considera “inadmissible” que unes obres que es fan per millorar la seguretat de la via representin, en només dos mesos, un augment dels accidents, un d’ells mortal. Per això demana al Departament de Territori que revisi de manera urgent tota la senyalització i corregeixi tots els elements que porten a la confusió, com els continus canvis de traçat o canvis de carril mal indicats.

El PSC insta la Generalitat a garantir la seguretat de la via pels conductors i conductores en tot el tram d’obres i que la seguretat sigui la prioritat durant tots els mesos que duren les obres.